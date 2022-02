Hannover

Der neu aufgerollte Verfahren rund um illegale Gehaltszulagen im Rathaus geht in die zweite Runde. Vor dem Landgericht hat am Montag Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) eine ausführliche Stellungnahme abgegeben. Mit belegter Stimme schilderte er seine Sicht der Dinge. Nach vielen kritischen Nachfragen durch die Vorsitzende Richterin Britta Schlingmann räumte Schostok ein: „Ich war mir der Tragweite der Dinge nicht bewusst.“ Es tue ihm leid, fügte Schostok an anderer Stelle hinzu. Und: „Ich war naiv.“

Illegale Zulagen für OB-Büroleiter

Das Landgericht hatte Schostok 2020 zunächst vom Vorwurf der schweren Untreue frei gesprochen. Sein Büroleiter Frank Herbert wurde wegen Betrugs durch Unterlassen zu einer Geldstrafe verurteilt, Ex-Personaldezernent Harald Härke wegen besonders schwerer Untreue. Hintergrund sind Gehaltszulagen für Herbert, die dem Beamten in seiner Gehaltsgruppe nicht zustanden. Dadurch ist der Stadt Hannover ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Lesen Sie auch Rathausaffäre Hannover: Schostok bei Revisionsprozess zuversichtlich

Die Staatsanwaltschaft und auch Frank Herbert waren mit dem Urteil nicht einverstanden und wandten sich an den Bundesgerichtshof. Der verwies den Fall zurück an das Landgericht Hannover, jetzt wird das Verfahren noch einmal neu aufgerollt – einschließlich Zeugenbefragungen.

Richterin fragt kritisch nach

Schostok verlegt sich noch immer auf die Strategie: Er habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, und die Rechtswidrigkeiten der Zulagen seien ihm nicht bewusst gewesen. Entsprechende Vermerke aus der Personalabteilung, die die Gehaltszulagen für Herbert rechtlich anzweifelten, hat Schostok weitergeleitet – an Herbert, seinen maßgeblichen Berater und Büroleiter. „Aber hätten Sie nicht merken müssen, dass da etwas nicht rund läuft in der Personalabteilung und dem nachgehen müssen?“, bohrte Richterin Schlingmann nach. Schostok kommt ins Schwimmen, seine Rede stockt. Immer wieder verweist er auf seine Verwaltungsmaschinerie, der er vertraut habe. „Wenn mir jemand signalisiert hätte, dass diesen Fall der Oberbürgermeister an sich ziehen müsse, dann hätte ich das gemacht“, sagte Schostok.

Mehr in Kürze

Von Andreas Schinkel