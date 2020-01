Die Reste von Silvester sind in Hannover noch nicht komplett entfernt – zumindest nicht auf dem Maschsee. Dort schwimmen nahe dem Nordufer etliche Plastikteile und Raketenstangen. Die Stadtverwaltung will den Feuerwerksmüll jetzt abschöpfen und appelliert zugleich an die Vernunft der Bürger, Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen.