Der Prozess um die Rathausaffäre von Hannover verzögert sich um mindestens zwei Wochen. Wegen der Corona-Krise hat die 18. Große Strafkammer die für den 30. März geplanten Plädoyers der Verteidiger auf den 14. April verschoben. Das teilte das Landgericht Hannover am Dienstag mit. Das diene dazu, „die Verfahrensbeteiligten und die Mitarbeiter des Gerichts zu schonen“, sagte ein Sprecher.

Vor dem Landgericht müssen sich seit dem Dezember Hannovers Altoberbürgermeister Stefan Schostok, sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und der Ex-Rathauspersonalchef Harald Härke wegen besonders schwerer Untreue verantworten.

Anklage fordert empfindliche Strafen

Glauben Schostok nicht, wenn er sagt, er habe von nichts gewusst: Oberstaatsanwältin Hilke Markworth und Erster Staatsanwalt Tim Stoll. Quelle: Rainer Dröse

Am vergangenen Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft empfindliche Sanktionen für alle drei Angeklagten gefordert. Schostok soll zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilt werden, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Für Herbert forderte die Anklage 14 Monate Haft auf Bewährung, und Härke soll eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten bekommen. Außerdem beantragte die Staatsanwaltschaft für alle drei Geldzahlungen von jeweils 15.000 Euro an gemeinnützige Organisationen.

Eigentlich sollten am kommenden Montag die Verteidiger erwidern, das muss nun warten. Die Kammer um den Vorsitzenden Richter Patrick Gerberding nutzt mit der Verschiebung neu gewonnen Spielraum aus, den sie sich in der vergangenen Woche mit einem Verfahrenskniff verschafft hat.

Enge Fristen

Normalerweise darf zwischen zwei Verhandlungstagen nicht mehr als drei Wochen Zeit vergehen. Ansonsten platzt das Verfahren, und es muss von vorne beginnen. Der Gesetzgeber will das so, damit Prozesse nicht künstlich in die Länge gezogen werden. Mehr Luft bekommt das Gericht erst, nachdem der zehnte Verhandlungstag absolviert ist.

Darum hatte die Kammer mit Blick auf die Corona-Krise in der vergangenen Woche zwei kurze zusätzliche Prozesstage angesetzt, einer dauerte gerade einmal 15 Minuten. Mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft am Donnerstag war der zehnte Verhandlungstag absolviert. Seitdem kann das das Verfahren für vier Wochen unterbrochen werden – bei Krankheit eines Richters oder Angeklagten sogar um bis zu drei Monate.

Am 14. April war ursprünglich einmal das Urteil geplant. Nun sollen also die Verteidiger zu Wort kommen – findet der Termin nicht statt, droht der Prozess um die Rathausaffäre zu platzen. Um den 16. April läuft die Vierwochenfrist zwischen den Verhandlungstagen ab. Wurde bis dahin nicht verhandelt, muss das Verfahren neu beginnen – es sei denn ein Richter oder einer der Angeklagten wird bis dahin krank. Hilfe könnte auch aus Berlin kommen. Das Bundeskabinett hat wegen der Corona-Krise bereits über längere Fristen beraten.

