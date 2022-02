Rathausaffäre: Prozess gegen Schostok am Freitag, 25. Februar, fällt aus

Hannover

Das wieder aufgerollte Verfahren rund um die Rathausaffäre legt erneut eine Pause ein. Der für Freitag, 25. Februar, angesetzte Verhandlungstermin vor dem Landgericht Hannover fällt aus.

Corona-Infektion bei einem Richter

Eigentlich sollte am Freitag der wegen schwerer Untreue angeklagte ehemalige Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) seine Sicht der Dinge darstellen. Das kann er voraussichtlich am Montag, 28. Februar, um 9 Uhr nachholen, dem nächsten Verhandlungstag. Ob dieser Termin wirklich zu halten ist, will Gerichtssprecherin Annika Osterloh nicht garantieren. Grund für die Absage sei eine Corona-Infektion bei einem Richter. Der darauf folgende Verhandlungstag wäre der 2. März.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits die vorhergehenden Verhandlungstermine hatte das Landgericht absagen müssen. Grund war auch hier die Corona-Infektion bei einem Berufsrichter der 12. Großen Strafkammer. So sei das in diesen Tagen, kommentierte die Vorsitzende Richterin Britta Schlingmann.

Auch Frank Herbert, ehemaliger Leiter des OB-Büros, muss sich erneut vor dem Landgericht verantworten. Quelle: droese_r

Lesen Sie auch Rathausaffäre Hannover: Schostok bei Revisionsprozess zuversichtlich

Erster Prozess endete mit Freispruch für Schostok

Schostok und sein damaliger Büroleiter Frank Herbert stehen erneut vor Gericht, weil der Bundesgerichtshof einem Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft folgte und den Fall wieder ans Landgericht verwies. Die Staatsanwaltschaft war nach dem ersten Prozess mit dem Freispruch für Schostok nicht einverstanden. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen illegale Gehaltszulagen für Büroleiter Herbert, die dieser jahrelang kassiert hatte.

Von Andreas Schinkel