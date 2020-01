Hannover

Die einst mächtigsten Männer der hannoverschen Stadtverwaltung stehen vor Gericht und werden von ihren einstigen Untergebenen schwer belastet. Es geht um schwere Untreue, um illegale Gehaltsboni und darum, was der Oberbürgermeister von all dem wusste. Am dritten Prozesstag am Dienstag im Landgericht geht es unterschwellig noch um mehr als das. Die Befragung der Zeugen macht deutlich, dass sich Führungskräfte im Rathaus einbildeten, nach eigenen Regeln spielen zu können. Und es wird klar, dass auf manchen Rathausfluren ein Klima der Angst herrschte. Einfache Stadtmitarbeiter trauten sich nicht, ein offenes Gespräch mit ihrem obersten Chef Stefan Schostok ( SPD) zu führen, obwohl dieser stets betonte, seine Tür stehe allen offen.

Selbstkontrolle im Rathaus funktioniert anfangs

Eigentlich funktionierte die Selbstkontrolle der Stadtverwaltung anfangs ganz gut. Bereits Ende 2014 beschlichen Mitarbeiter des Personalbereichs Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Gehaltszulagen, die für Büroleiter Herbert geplant waren. Der Quasi-Dezernent sollte gemäß seinem enormen Arbeitspensum und seinem erweiterten Aufgabenbereich von der Besoldungsgruppe B2 auf B5 hochgestuft werden – mittels Zulagen. So wollte es die Rathausspitze. „Ich hatte rechtliche Bedenken“, gibt der Zeuge aus dem Personalbereich vor Gericht zu Protokoll. Daher habe er seine Mitarbeiterin angewiesen, die Sache zu prüfen. „Eigentlich wusste ich schon, was dabei herauskommt“, sagt er.

Mitarbeiter fallen aus allen Wolken

Die Sachbearbeiterin, ebenfalls als Zeugin vorgeladen, kam im Januar 2015 zu dem erwarteten Ergebnis: Solche Zulagen sind in der Besoldungsgruppe rechtswidrig. „Ich sollte zudem ausrechnen, wie viele Überstunden nötig seien, um auf die gewünschte Differenz zwischen B2 und B5 zu kommen“, sagt die 50-Jährige weiter. Das tat sie pflichtschuldig. Sie errechnete die Grundlage für den jährlichen Bonus, der später in einer Verwaltungsunterlage festgeschrieben und vom Rat abgenickt wurde. Als Härke dann tatsächlich die Zahlungsanweisung gab, fielen die aufmerksamen Mitarbeiter aus allen Wolken. „Ich war empört und erschüttert“, sagt die Zeugin vor Gericht. Auch ihr Vorgesetzter teilte den Ärger.

Angst und Obrigkeitshörigkeit im Rathaus

In den meisten anderen Betrieben würden sich die Mitarbeiter nun an die nächsthöhere Führungsebene wenden und ihre Bedenken vortragen. Doch beide Stadtbedienstete sahen keinen Sinn in Gesprächen mit Oberbürgermeister Schostok. Zum einen weil in solchen Runden Härke und Herbert, also die Betroffenen dabei wären, zum anderen weil es ohnehin kein Vorbeikommen an Büroleiter Herbert gab, der im Ruf stand, bisweilen einen schroffen Umgangston zu pflegen.

Die Angst ging einher mit einer gewissen Obrigkeitshörigkeit. „Als Sachbearbeiterin geht man nicht einfach zum OB“, sagt die Zeugin. Ihr Vorgesetzter vertraute dem Urteil nächsthöherer Instanzen. Er hatte keinen Anlass mehr zu Zweifeln, sagt der Zeuge, als Härke betonte, alle Zulagen seien mit dem niedersächsischen Innenministerium abgesprochen. Zudem habe ihm Härke versichert, dass er „das eine oder andere klären könne“. Gewissermaßen auf dem kleinen Dienstweg zum Ministerium.

Von Andreas Schinkel