In der Rathausaffäre werden neue, die Stadtspitze belastende Details bekannt. Seit 2015 schrieb eine Beamtin der Personalabteilung des Rathauses wiederholt, dass Boni für Spitzenbeamte unzulässig sind. So steht es in der Anklage wegen schwerer Untreue gegen Oberbürgermeister Stefan Schostok.