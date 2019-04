Hannover

Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD) will trotz Anklage wegen schwerer Untreue seine Amtsgeschäfte weiterführen – doch der Druck aus der Politik wird immer größer. Auch aus der SPD mehren sich Stimmen, die Schostok nahelegen, sein Amt ruhen zu lassen. Schostok dürfe auf keinen Fall im Amt bleiben, sagt ein führender Genosse. Die Entscheidung des OB, weiterhin die Stadtverwaltung zu führen, sei nicht haltbar. Auch an der Parteibasis rumort es. „Wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir Schaden von der Partei abwenden müssen“, sagt eine Genossin. Schostok seien noch vor der Anklageerhebung mehrere Angebote für andere Beschäftigungen unterbreitet worden, doch die habe er alle abgelehnt. „Jetzt werden schnelle Entscheidungen erwartet“, sagt sie.

Der SPD-Stadtverband hält sich offiziell bedeckt und will sich erst am morgigen Freitag äußern. In der Politik wird das als letzte Frist verstanden, die Schostok eingeräumt wird, um seine Entscheidung zu überdenken. Noch bis in den späten Abend hinein soll es am gestrigen Mittwoch Gespräche zwischen Schostok und führenden SPD-Politikern im Rathaus gegeben haben. Vor der Ratssitzung heute um 15 Uhr trifft sich die SPD-Ratsfraktion zu einer Sondersitzung.

Auch der Rat wird sich mit der kommunalpolitischen Krise am heutigen Donnerstag beschäftigen. Zwar sind die Themen der Sitzung schon Wochen im voraus festgelegt, doch über Dringlichkeitsanträge können Parteien ein aktuelles Thema auf die Tagesordnung setzen. Die CDU will an den OB appellieren, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Damit bliebe Schostok eine Abwahl erspart, für die es im Rat eine Dreiviertel-Mehrheit bräuchte. „Der OB soll seinen Ruhestand selbst beantragen“, sagt CDU-Fraktionsvize Jens-Michael Emmelmann. Die AfD will den Rat zur einer „Aussprache“ auffordern. „Dabei soll sich auch das rot-grün-gelbe Mehrheitsbündnis dazu äußern, ob es weiterhin an Herrn Schostok als Oberbürgermeister festhalten wolle“, sagt AfD-Fraktionschef Sören Hauptstein.

Mehrheitsbündnis bröckelt

Die CDU hält von einem solchen Meinungsaustausch wenig. „Dabei werden nur die bekannten Positionen ausgetauscht“, meint Fraktionsvize Jens-Michael Emmelmann. Klar ist schon jetzt, dass das Mehrheitsbündnis bröckelt. FDP und Grüne liegen auf einer Linie und fordern den OB auf, sein Amt aufzugeben. Man werde aber alle Beschlüsse, die heute auf der Tagesordnung stehen, mittragen, heißt es aus den Reihen der Grünen. Dabei geht es etwa um eine neue Inliner-Route durch die Eilenriede und den Neubau einer Kita in Linden.

Wie positioniert sich die SPD ?

Die SPD hat sich Bedenkzeit erbeten und will erst am Freitag bekanntgeben, wie es ihrer Ansicht nach weitergehen sollte. Bemerkenswert daran ist, dass sich die Genossen nicht sogleich hinter ihren OB stellen. Der hatte bereits am Mittwoch verlauten lassen, sich einem Gerichtsverfahren zu stellen und weiterhin im Amt bleiben zu wollen.

Von Andreas Schinkel