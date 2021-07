Bundesgerichtshof in Leipzig - Alles auf Anfang in der Rathausaffäre: So lief der Tag am Bundesgerichtshof

Hannovers früherem Oberbürgermeister fehlten die Worte: Der Bundesgerichtshof hat seinen Freispruch in der Rathausaffäre kassiert – Stefan Schostok muss in Hannover erneut vor Gericht erscheinen. Der Vorwurf bleibt der alte: Untreue.