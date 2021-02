Ratsmehrheit will mehr Brennpunktschulen in Hannover fördern

Hannover

Die SPD will Schulen in sozialen Brennpunkten in den kommenden Jahren besser fördern. Die Pestalozzioberschule in Anderten und die Grundschulen Vinnhorst und Fuhsestraße (Leinhausen) sollen noch in diesem Jahr in das Hilfsprogramm für „Schulen mit besonderen Herausforderungen“ aufgenommen werden, das bislang acht Schulen unterstützt. Die Geldausstattung des Programms soll deshalb um 400.000 Euro auf 17,8 Millionen Euro erweitert werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Ratsmehrheit von SPD, Grünen und FDP jetzt im Schulausschuss der Stadt vorgestellt. Zudem müssten auf lange Sicht das städtische Programm und andere Zuschüsse, die Land und Bund Brennpunktschulen geben, zusammengelegt werden.

Um Lernlücken aus der Pandemie besser aufzuholen, soll die Sommerschule, bislang ein Angebot der Integrierten Gesamtschulen (IGS), auch künftig regulär an Grundschulen angeboten werden, sagte SPD-Bildungsexpertin Afra Gamoori.

CDU will extra Lerngruppen

Die CDU will Kinder mit Lernproblemen lieber in extra Gruppen fördern, die an Regelklassen angedockt werden. Bis 2028 sei dies in Niedersachsen ausdrücklich möglich, sagte Stefanie Matz (CDU). Das sei an sich keine schlechte Idee, sagte Silvia Klingenburg-Pülm (Grüne), dürfe aber nicht auf Kinder mit dem Förderbedarf Lernen reduziert werden. Dies sei Inklusion nicht förderlich, sondern sondere diese Schüler wieder aus.

Grundschulplätze dringend gesucht

Um den wachsenden Bedarf an Grundschulplätzen zu decken, sollten mindestens zwei neue Schulen gebaut werden, schlagen die Parteien in ihrem Antrag vor, eine im Westen, Ahlem, Badenstedt oder Davenstedt, und eine in Bothfeld/Vahrenheide. Andere Schulen wie etwa die Grundschule Wettbergen sollen erweitert werden. Anstatt an An- oder Neubauten zu denken, sei erst mal die Sanierung maroder Gebäude nötig, mahnte Sören Hauptstein (AfD) an und nannte die Wilhelm-Busch-Grundschule in Ricklingen und die Friedrich-Ebert-Grundschule in Badenstedt. Die möchte das Regierungsbündnis gern mit der IGS zu einem neuen Schulzentrum vereinen.

Auch an weiterführenden Schulen fehlen Plätze

Auch Platz für Schulformwechsler der Jahrgänge 7 bis 9 an den weiterführenden Schulen wird im Sommer dringend benötigt. Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski rechnet mit acht zusätzlichen Klassen, an zwei Realschulen, einer Oberschule und mindestens einer Gesamtschule sollen weitere Züge untergebracht werden.

Die Wilhelm-Raabe-Schule möchte im neuen Schuljahr gern vier statt drei 5. Klassen aufnehmen. Im Schulausschuss gaben Politiker zu bedenken, dass das Gymnasium aber grundsätzlich nur auf drei Züge ausgelegt sei, so habe man auch den Neubau der Außenstelle an der Meterstraße geplant.

Von Saskia Döhner