Ratspolitik vertagt Entscheidung über Bädersanierung

Hannovers Schwimmbäder müssen dringend erneuert werden. Eine Entscheidung über das neue Sanierungsprogramm der Stadt hat der Sportausschuss am Montag jedoch vertagt. Die SPD erbat sich Bedenkzeit. Hintergrund ist, dass sich die Sozialdemokraten beim Stöckener Bad wünschen, dass die Stadt auch Abriss und Neubau in ihre Überlegungen einbezieht.

In Bezug auf die Betonbausubstanz des Stöckener Bads hat sich die Stadt bereits ein Bild gemacht, wie Sportdezernentin Konstanze Beckedorf auf Nachfrage der CDU mitteilt. „Bei der Betonsanierung ziehen wir die Wirtschaftlichkeit arg in Zweifel“, sagt Beckedorf. Aber man habe sich noch nicht das gesamte Bad angeschaut.

Die Grünen begrüßen das Sanierungsprogramm und fordern die Stadt auf, den Neubau des Fössebads so schnell wie möglich umzusetzen. „Wenn es die zukünftige Haushaltslage erlaubt, streben wir an, den Neubau des Anderter Bads und die Sanierung des Stöckener Bads mittelfristig vorzuziehen“, sagt Grünen-Sportpolitiker Markus Metell. Die Stadt will frühestens 2027 mit den Planungen für beide Bäder beginnen.

Ist genug Geld für alle Bäder im Haushalt?

Insgesamt will die Stadt jetzt rund 21 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren investieren, um Hannovers Bäder fit zu machen. „Ein stolzer Betrag, auch im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt“, sagt Ralf Sonnenberg von der Bäderverwaltung in der Ausschusssitzung.

Die Corona-Pandemie hat eine riesiges Loch in dreistelliger Millionenhöher in den Haushalt gerissen. Zudem muss die Stadt außerplanmäßig viel Geld ausgeben, um Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereitzustellen. Erschwerend kommt hinzu, dass Fachkräfte bei der Stadt fehlen und sich dadurch die Planungen für Bauvorhaben verzögern. „Die Kolleginnen und Kollegen im Gebäudemanagement sind sehr gefordert wegen der vielen baulichen Maßnahmen bei den städtischen Immobilien“, sagt Beckedorf.

Bäderprogramm ist überholt

Das Bäderprogramm ist längst überholt. Es stammt aus dem Jahr 2014. Damals ging man davon aus, dass alle Bäder bis 2029 modernisiert sind. Die Gesamtkosten wurden auf 42 Millionen Euro beziffert. Dieser Kostenrahmen reiche nicht mehr aus, räumt jetzt auch die Verwaltung ein. Das liege zum Teil daran, dass das Fössebad in Limmer nicht saniert, sondern neu gebaut werde. Allein diese Investition schlägt mit mindestens 30 Millionen Euro zu Buche.