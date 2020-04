Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen eines Überfalls in Hannover-Ricklingen: Dort haben bereits in der Nacht zum 1. April drei bislang unbekannte Männer einen 41-Jährigen am Ricklinger Stadtweg angegriffen und ausgeraubt. Er wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Ermittler fahnden nun nach den Tätern.

Raubopfer wird getreten und geschlagen

Laut Polizei war der 41-Jährige vor dem Straßenraub gegen 1 Uhr an der Kreuzung von Ricklinger Stadtweg und Pfarrstraße unterwegs. Als die drei Männer die Herausgabe seines Geldes forderten, weigerte er sich und wurde deshalb mit Tritten und Schlägen angegriffen. Dann rissen die Täter das Bargeld des 41-Jährigen an sich und flüchteten. Der leicht verletzte Mann verständigte wenig später die Polizei.

Personenbeschreibungen sind sehr genau

Die Ermittler suchen nun nach den drei Tätern: Einer ist etwa 1,75 Meter groß, dick, hat eine Glatze und trug bei dem Überfall einen rötlichen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer Jeans, einer Jeansjacke und einem grüngelben T-Shirt. Auffällig war nach Aussagen des Raubopfers eine dicke Silberkette am Hals.

Einer der Komplizen ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und wirkt südländisch. Laut Polizei trug er schwarze, zu einem Seitenscheitel gekämmte Haare sowie eine Jeans, eine schwarze Lederjacke und Turnschuhe. Der dritte Täter ist etwa 1,70 Meter groß, dünn und möglicherweise südosteuropäischer Herkunft. Zur Tatzeit war er mit einer Jeans, einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Wollmütze sowie Sportschuhen – vermutlich Nike Air Max – bekleidet. Alle drei Männer sind zwischen 25 und 35 Jahre alt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon (05 11) 1 09 39 20 entgegen.

Von Ingo Rodriguez