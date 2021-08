Er gaukelte Interesse an Schmuck vor, dann entriss er einer Verkäuferin eine Auslagenschublade und flüchtete: Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Juweliergeschäft in Hannover-Vinnhorst am Montagnachmitag Beute im Wert von 3000 Euro gemacht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.