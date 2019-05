Hannover

Drei maskierte Männer haben am Mittwochabend einen Supermarkt an der Gartenstraße in Hannover-Ahlem überfallen und sind anschließend mit dem erbeuteten Geld geflüchtet. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die drei bislang unbekannten Männer das Geschäft gegen 20.55 Uhr kurz vor Ladenschluss betreten haben.

Laut Polizei waren alle drei Räuber maskiert und trugen jeweils eine Schusswaffe bei sich. Mit den Waffen wurde anschließend eine 37-jährige Kassiererin bedroht und zur Herausgabe des eingenommenen Geldes aus einer Kasse gezwungen. Eine der Männer soll laut Polizei auch noch einmal selbst in die Kasse gegriffen haben, bevor das Trio mit der Beute flüchtete.

Hinter einem roten Auto die Masken aufgesetzt

Weil eine sofort eingeleitete Fahndung trotz Hubschraubereinsatzes erfolglos blieb, benötigt die Polizei nun Hinweise aus der Bevölkerung. Vor ihre Flucht in Richtung Gartenstraße sollen die Täter ihre Beute in einem schwarzen Rucksack verstaut haben. Die drei Männer sind laut Polizei zwischen 16 und 25 Jahre alt und jeweils zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trugen zwei der Täter schwarze Masken, ihr Komplize hatte sich eine tarnfarbene Maske über das Gesicht gezogen. Alle drei waren dunkel gekleidet.

Zeugen zufolge sollen sich die Männer vor der Tat hinter dem Supermarkt auf einem Parkplatz am Moritz-Simon-Weg hinter einem roten Auto maskiert haben. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez