Rauch in Shisha-Bar: Feuerwehr Hannover löscht Brand

Hannover

Aus einer Shisha-Bar in Hannover ist am Dienstagmorgen schwarzer Rauch gequollen. Die Feuerwehr rückte deshalb mit zwei Löschzügen zu dem Brand an der Schaufelder Straße aus. Die Flammen konnten letztlich rasch gelöscht werden, Menschen wurden nicht verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr ging der Notruf gegen 8 Uhr ein. Der Brandort lag im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in die Shisha-Bar vor und konnten das Feuer mit Wasser löschen. Weitere Einheiten kontrollierten parallel weitere Wohnungen und den Keller, um auszuschließen, dass sich noch Menschen im Gebäude befanden.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, diese ist noch unklar. Ebenfalls offen ist, wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

Von Peer Hellerling