Hannover

Das laute Piepen eines Rauchmelders hat am Sonntagabend in der Südstadt einem 62-jährigen Mann vermutlich das Leben gerettet. Der Mieter eines Mehrfamilienhauses an der Straße Auf dem Emmerberge hatte gegen 16.45 Uhr in seiner Wohnung das Bewusstsein verloren, nachdem kurz zuvor in seiner Küche unbemerkt das Essen angebrannt war und eine starke Rauchentwicklung verursacht hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den bewusstlosen Mann aber rechtzeitig und konnten ihn ins Freie bringen.

Bewohner hören Warnton und sehen dichten Rauch

Wie die Feuerwehr mitteilt, hat der Mann sein Leben auch aufmerksamen Bewohnern des Mehrfamilienhauses zu verdanken. Sie alarmierten gegen 16.50 Uhr per Notruf die Rettungskräfte, nachdem sie aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss den Warnton des Rauchmelders vernommen hatten. Noch bevor die Feuerwehr am Unglücksort eingetroffen war, wurden die Einsatzkräfte dann auch noch über eine massive Rauchentwicklung informiert.

Bewusstloser Mieter wird in der Küche gefunden

In der verrauchten Wohnung fanden die mit Atemschutzgeräten ausgestatteten Einsatzkräfte dann den bewusstlosen Mieter direkt in seiner Küche. Laut Feuerwehr wurde er sofort ins Freie gebracht. Dort sei der 62-Jährige nach einer Behandlung in einem Rettungswagen wieder ansprechbar gewesen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wohnung und Treppenhaus werden mit Hochdruckgerät belüftet

Zuvor hatten die Rettungskräfte in der Küche umgehend das angebrannte Essen gelöscht sowie Herd und Rauchmelder ausgeschaltet. Obwohl die Wohnung und das Treppenhaus noch mit einem Hochdruckgerät belüftet werden mussten, entstand laut Feuerwehr nur ein geringer Schaden.

Lesen Sie auch

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez