Hannover

Schlag gegen die Drogenszene: Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagmittag in Grünanlagen an der Auestraße in Linden-Süd gezielt Passanten und Parkbesucher auf den Besitz von Rauschgift überprüft. Dabei wurden mehrere Personen mit großen Mengen Betäubungsmitteln und anderen für den illegalen Verkauf bestimmten Arzneimitteln erwischt. Laut Polizei wurden insgesamt 22 Personen kontrolliert. Bei ihnen wurden mehr als 250 Tabletten für den illegalen Handel, etwa 25 Gramm Marihuana sowie ein Spring- und ein sogenanntes Butterflymesser beschlagnahmt. Die Ermittler leiteten sieben Strafverfahren ein - wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittel-, das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz.

Anwohner beobachten Rauschgiftkonsum

Hintergrund der Razzia waren laut Polizei Beschwerden von Anwohnern und Passanten. In den vergangenen Wochen sollen demnach Besucher der Grünanlagen an einem Skater-Park teilweise sehr offensichtlich Betäubungsmitteln konsumiert haben. Außerdem soll das Gelände nach Angaben von Zeugen regelmäßig mit hinterlassenem Mülle und benutzten Spritzen verunstaltet worden sein. Zudem hatten Beamten durch verdeckte Ermittlungen Hinweise auf regelmäßigen Handel mit harten Drogen in den Parks erhalten.

Verdacht bestätigt sich bei Razzia

Der Verdacht auf illegalen Drogenkonsum und -verkauf sowie die Beschwerden von Bürgern bestätigte sich nun bei der Razzia. In der Nähe des Skaterparks erwischten die Fahnder aber auch einen BMW-Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ob er zusätzlich auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, soll laut Polizei nun eine Blutprobe klären. Die Einsatzkräfte sprachen nicht nur allen kontrollierten Personen zur Verhinderung weiterer Straftaten einen Platzverweis für die Grünanlage an der Auestraße aus. Ein 21-jähriger Mann, der sich derzeit illegal in Deutschland aufhält, wurde einem Richter vorgeführt, um eine Abschiebehaft einzuleiten. Außerdem wurde laut Polizei ein 31-jähriger Mann festgenommen, der bereits mit einem Haftbefehl gesucht worden war.

Zweiter Schlag gegen Drogenszene innerhalb weniger Tage

Zivile Beamte hatten nach den Hinweisen aus der Bevölkerung Grünanlagen in Linden-Süd bereits seit mehreren Wochen im Visier. Erst vor wenigen Tagen waren dort zwei mutmaßlichen Drogenhändlern beim Verkauf von Kokain beobachtet und festgenommen worden. In den Wohnungen der 22 und 24 Jahre alten Männer und in einem ermittelten Drogenversteck beschlagnahmten Fahnder 145 Gramm Kokain, die bereits zu insgesamt 330 verkaufsfertigen Paketen portioniert waren sowie fast 600 Euro Bargeld. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt und in Untersuchungshaft geschickt.

Von Ingo Rodriguez