Razzia in der Blues-Garage: Kopf der Drogenbande kommt aus Hannover

Hannover

Einen Tag nach der Zerschlagung eines internationalen Drogenrings mit zahlreichen Durchsuchungen, unter anderem der Blues-Garage in Isernhagen H.B., ist klar: Der Kopf der Bande stammt aus Hannover. Das hat das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) am Mittag in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Zwölf der insgesamt 18 Haftbefehle vollstreckten die Beamten in der Region Hannover. 45 von insgesamt 65 Objekten, die durchsucht wurden, liegen in der Region Hannover.

„Das ist der größte Erfolg der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift des LKA und des Zolls seit 30 Jahren“, sagte Christian Zahel vom LKA, in dessen Abteilung die Ermittlungen geführt wurden. Er fügte aber auch hinzu: „Neben dieser Gruppierung, die jetzt zerschlagen werden konnte, gibt es noch weitere Gruppen dieser Art in Hannover.“

Waffen, Bargeld und teure Uhren beschlagnahmt

1000 Einsatzkräfte waren am Mittwochmorgen in einer Großrazzia gegen die Bande vorgegangen. Auf dem Gelände der Blues-Garage in Isernhagen H. B. durchsuchten sie insbesondere ein Motel und beschlagnahmten drei Fahrzeuge. Insgesamt stellten die Fahnder 115 Kilogramm Rauschgift, davon sieben Kilogramm Kokain, 800.000 Euro in bar, mehrere scharfe Waffen, diverse Messer, wertvolle Uhren und Utensilien zur Verpackung von Drogen sicher. Zudem pfändeten sie 100 Kontoverbindungen. Weitere Durchsuchungen gab es unter anderem auch in Ronnenberg-Empelde, in Barsinghausen, in Garbsen, in Neustadt am Rübenberge, in Sarstedt und in Bad Münder.

Auch diesen Oldtimer stellten die Ermittler am Mittwoch auf dem Gelände der Blues-Garage sicher. Quelle: Frank Tunnat

Drogen kamen aus Spanien

Die Ermittlungen gegen die Dealer waren im September 2019 in Gang gekommen. Sie sollen Drogen im Kilogrammbereich aus Spanien nach Hannover gebracht und es hier weiterverkauft haben. Was der Ausgangspunkt für dieses Verfahren gewesen ist, wollen die Behörden nicht sagen. Auch verschweigen sie bislang die Altersangaben der Beschuldigten. Sie machen auch keine Angaben zur Größe des inneren Kreises der Bande und zur Zahl der Großabnehmer.

Ebenfalls schweigen sie zu der Frage, ob die Entschlüsselung sogenannter EnchroChats, die landläufig als die WhatsApp-Nachrichten in Verbrecherkreisen bezeichnet werden, eine Rolle gespielt haben. „Sie haben zu Beginn der Ermittlungen keine Rolle gespielt“, sagte LKA-Chef Friedo de Vries lediglich. Zu den Vorgängen in der Blues-Garage machten sie ebenfalls keine Angaben. Der Klub-Betreiber hatte sich noch am Mittwoch auf seiner Facebookseite geäußert, alle Vorwürfe abgestritten und erklärt, die Ermittler hätten bei der Durchsuchung nichts gefunden.

„Bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln“

Die Staatsanwaltschaft Hannover, die das Ermittlungsverfahren führt, rechnet damit, in den kommenden ein bis drei Monaten die Anklagen gegen die Mitglieder der Bande erheben zu können. „Wir werfen ihnen unter anderem bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln vor“, sagt Oliver Eisenhauer, der Sprecher der Strafverfolgungsbehörde.

Pro Straftat beträgt der Strafrahmen eine Haft von fünf bis 15 Jahren. „Wir werfen ihnen in der Regel mehrere dieser Taten vor“, sagte Eisenhauer. Die Abnehmer der Drogen müssen wegen Handeltreibens mit Rauschgift mit Haftstrafen zwischen einem und 15 Jahren rechnen.

Von Tobias Morchner