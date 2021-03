Hannover

Im September 2019 durchsuchten 200 Polizisten und 30 Diensthunde die Justizvollzugsanstalt in Sehnde. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft Hannover: In und rund um das Gefängnis habe sich ein Netzwerk etabliert, das Drogen, Handys und andere Gegenstände zu den Insassen in die Zellen schmuggelte. Unter den Verdächtigen waren auch drei Vollzugsbeamte der JVA. Jetzt kommt heraus: Die Strafverfolger konnten keine Hinweise auf Korruption entdecken. Alle Ermittlungen in diesem Punkt sind inzwischen eingestellt worden.

Verfahren wegen Korruption eingestellt

„Wir haben bei den Durchsuchungen in einigen Zellen Betäubungsmittel finden können, doch wie sie dahin gekommen sind, ist unklar geblieben“, sagt Oliver Eisenhauer, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Auch den drei betroffenen JVA-Beamten konnte nicht nachgewiesen werden, etwas mit den Drogen in den Zellen zu tun zu haben. Die Verfahren in diesem Punkt wurden eingestellt. Zwei der Betroffenen müssen sich dennoch strafrechtlich verantworten. Den beiden wird jeweils Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs vorgeworfen, weil sie mit ihren Handys Fotos von den Insassen in der JVA gemacht haben sollen.

Einer der beiden muss sich zudem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Bei ihm waren zwei Pistolen und eine weitere scharfe Waffe gefunden worden. Darüber hinaus leitete die Staatsanwaltschaft Verfahren gegen die Insassen des Gefängnisses ein, in deren Zellen bei der Razzia Drogen entdeckt worden waren.

Auch Durchsuchungen in anderern Gefängnissen

Die Großrazzia im Sehnder Gefängnis hatte an einem Sonntag zwischen 6 und 15.30 Uhr stattgefunden. Neben rund 50 Gefängniszellen waren damals auch die Spinde der unter Verdacht stehenden Bediensteten sowie deren Privatwohnungen durchsucht worden. Die Verdächtigen wurden mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. An der Aktion waren auch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Justizvollzugsanstalt Sehnde sowie der Landesjustizverwaltung beteiligt. Die Experten sind darin geschult, in Gefängniszellen Verstecke für Drogen, Mobiltelefone und Waffen zu finden. Die Beamten durchsuchten in diesem Zusammenhang auch Gefängniszellen in den Justizvollzugsanstalten Oldenburg, Lingen, Uelzen und in einer Therapieeinrichtung in Lehre bei Braunschweig.

Verwirrung über Ergebnisse der Razzia

Unmittelbar nach den Durchsuchungen hatte es Verwirrung um die Ergebnisse der Razzia gegeben. Während das Justizministerium vor dem entsprechenden Landtagsausschuss behauptete, in der JVA Sehnde seien weder Drogen noch Waffen entdeckt worden, blieb sie Staatsanwaltschaft bei ihrer Darstellung.

