Hannover

Mit Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Hannover in der Tasche sind am Donnerstagmorgen zahlreiche Polizisten und Spezialeinheiten gegen einen libanesisch-kurdischen Familienclan in Hameln vorgegangen. Die Beamten nahmen insgesamt drei Wohnungen von Mitgliedern der polizeilich bekannten Familie unter die Lupe. Die Suche nach Drogen und Waffen verlief jedoch erfolglos.

Polizei rechnete mit Widerstand gegen die Razzia

Ein anonymer Hinweis, der bei der Behörde in Hameln eingegangen war, hatten die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Der Brief enthielt auch den Hinweis auf das angeblich vorhandene Rauschgift und die Schusswaffen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover besorgten sich die Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen. Wegen des kriminellen Hintergrundes des Familienclans rechnete die Polizei mit Widerstand gegen die Razzia und wurde deshalb auch von Spezialeinheiten unterstützt.

In den frühen Morgenstunden durchsuchte die Polizei zeitgleich alle drei Wohnungen. Zwei der in den Gebäuden gemeldeten Verdächtigen waren zum Zeitpunkt der Razzia nicht zu Hause. Erst gegen 11 Uhr war der Polizeieinsatz beendet. Die Ermittler konnten in den Wohnungen weder illegale Waffen noch Drogen sicherstellen.

Von tm