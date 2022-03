Die Polizei in Hannover hat in den vergangenen Wochen etwa zwei Dutzend Wohnungen, Geschäfte und Fahrzeuge nach gefälschten Impfpässen durchsucht. Betroffen waren unter anderem Mitarbeitende in einer Klinik, einer Arztpraxis und in einem Autohandel. Inzwischen sind erste Täter auch verurteilt.