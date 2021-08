Linden-Mitte

Noch ist von einer Rabattschlacht im Real-Markt an der Davenstedter Straße nichts zu merken. Obwohl die großen Plakate, mit denen das Gebäude von außen beklebt ist und die den Kunden auch im Geschäft empfangen, auf eine baldige Schließung des Marktes hinweisen. „Alles muss raus“ und „Wir schließen diese Filiale“ steht dort geschrieben. Außerdem sind in allen Abteilungen des Marktes im Non-Food-Bereich Schilder zu finden, die den Preisnachlass nicht nur in Prozent angeben, sondern für den Kunden auch ausrechnen, wie viel Euro er bei einem Rabatt noch bezahlen muss. Die Marge reicht von 10 bis 40 Prozent.

Lebensmittel noch nicht herabgesetzt

Herabgesetzt ist in der oberen Etage alles – von Wäsche, über Kleidung, Spielzeug und Fahrräder bis zu Elektroartikeln. Außerdem wurde die Lagerware in den Verkaufsraum gestellt. In den kommenden fünf Wochen werde es auch vorkommen, dass sich die Rabatte zweimal pro Woche ändern, wie Geschäftsleiter Thorsten Klingelberg (54) erklärt. Im Drogeriebereich hat man sich bisher auf einen 20-prozentigen Preisnachlass bei Kindernahrung beschränkt.

„In der Frischeabteilung gibt es derzeit noch keine Rabatte, da hier ja noch täglich neue Lieferungen ankommen“, sagt Klingelberg. „99 Prozent der Regale im gesamten Markt sind noch gefüllt.“ Aber der Ausverkauf habe ja auch gerade erst begonnen. „Insgesamt sprechen die Kunden gut auf die Rabatte an. Wir planen, alles bis auf das letzte Stück bis zum 25. September zu verkaufen“, kündigt Klingelberg an.

Investor plant mit neuem Lebensmittelmarkt

Was dann aus dem Gebäude wird, liegt in der Hand des neuen Investors FOM Invest GmbH, einer Schwestergesellschaft des Heidelberger Projektentwicklers FOM Real Estate. Da es aus dem Jahre 1969 stammt, ist zunächst eine erhebliche Modernisierung erforderlich. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers will der neue Investor dann wieder einen Lebensmittelmarkt errichten. Geplant sei darüber hinaus, in enger Abstimmung mit der Stadt ein Konzept für den Einzelhandel am Standort zu entwickeln.

100 Mitarbeiter betroffen

Von der Schließung betroffen sind auch etwa 100 Mitarbeiter. Sie hätten jedoch, wie Klingelberg berichtet, bereits größtenteils neue Stellen gefunden. Er selbst sei seit 15 Jahren bei Real beschäftigt und verlasse die Filiale nun mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Denn er hat bereits eine neue Perspektive in einer anderen Real-Filiale gefunden.

