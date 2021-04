Hannover

Am 30. September schließt der Real-Markt in Linden – der deutlich in die Jahre gekommene Komplex wird aufgegeben, weil er aus Sicht des Eigentümers nicht mehr rentabel zu betreiben ist. Doch für das Grundstück an der Davenstedter Straße gibt es eine Perspektive: Die Kapitalverwaltungsgesellschaft FOM Invest hat das Areal samt Gebäuden erworben, um dort wieder einen Lebensmittelmarkt zu etablieren. Geplant sei darüber hinaus, in enger Abstimmung mit der Stadt ein Konzept für den Einzelhandel an dem Standort zu entwickeln, sagt ein Sprecher des Unternehmens.

Real-Mark in Linden ist stark modernisierungsbedürftig

Die Handelskette Real wird zerschlagen, nachdem der russische Finanzinvestor SCP Group sie vom Metro-Konzern gekauft hatte. Nun werden die bundesweit 269 Märkte nach und nach von den Ketten Kaufland, Globus und Edeka übernommen. Für den Lindener Real-Markt, der 1969 eröffnet wurde, gab es im Zuge dieses Prozesses keinen Interessenten. Das Gebäude ist stark modernisierungsbedürftig; dort weiterhin ein 7600 Quadratmeter großes SB-Warenhaus zu betreiben gilt als nicht mehr zeitgemäß. Mit der Schließung verlieren 103 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz.

Für den Standort im Lindener Gewerbegebiet sieht FOM Invest aber offenbar weiterhin Potenzial. Auf dem 55.000 Quadratmeter großen Grundstück ist nicht nur der Real-Markt ansässig. Rundherum gibt es weiteren Einzelhandel, darunter den Möbelhändler Kabs und das Dänische Bettenlager, die Schuhkette Siemes und ein Fitnessstudio. Insgesamt handelt es sich derzeit um rund 17.800 Quadratmeter vermietbare Fläche.

Höhe der Investition offen

Ob Einzelhandel dort auch weiterhin in dieser Größenordnung angeboten wird, sei offen, erklärt der FOM-Invest-Sprecher. Er versichert: „Alle derzeitigen Mieter werden in die Gespräche einbezogen.“ Ob bestehende Gebäude ganz oder in Teilen abgerissen werden oder eine Sanierung sinnvoll ist, stehe noch nicht fest. Zur Höhe der Investition und zum Zeitplan machte er keine Angaben. Welcher Lebensmittelhändler künftig für den Standort in Frage kommt, hänge von den weiteren Verhandlungen ab.

Die Real-Filiale in Garbsen wurde jüngst von Kaufland übernommen, für die anderen beiden Real-Standorte in der Region Hannover in Hemmingen und Altwarmbüchen gibt es noch keine Entscheidung, welcher Übernahmekandidat zum Zuge kommt.

FOM Invest ist eine Schwestergesellschaft des in Heidelberg ansässigen Projektentwicklers FOM Real Estate. Nach eigenen Angaben ist dieses Unternehmen seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und hat seit 1997 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen.

Von Juliane Kaune