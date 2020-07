Hannover

Nach 20 Jahre gibt es erstmals einen Wechsel in der Führung der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Hannover. Die Vorstandsvorsitzende Ingrid Wettberg hat ihr Amt zur Verfügung gestellt. Die Mitgliederversammlung der Gemeinde hat am Sonntag einstimmig die 40-jährige Unternehmensberaterin Rebecca Seidler zu ihrer Nachfolgerin gewählt.

Liberale Jüdische Gemeinde Hannover gilt als größte in Deutschland

Die hannoversche Körperschaft öffentlichen Rechts gilt mit etwa 780 Mitgliedern als größte progressive Jüdische Gemeinde in Deutschland. Sie hat sich im Jahr 1995 von der Jüdischen Hauptgemeinde abgetrennt, in der alle Strömungen vom orthodoxen bis zum Liberalen Judentum vertreten sind. Sie tritt für ein modernes Judentum ein. In Hannover pflegen beide Gemeinden eine freundschaftliche Koexistenz.

Hat 20 Jahre lang die Gemeinde geleitet: Ingrid Wettberg. Quelle: Nancy Heusel

Gemeinsam mit Wettberg stellten auch zwei weitere Vorstandsmitglieder ihre Ämter zur Verfügung: Alisa Bach und Katarina Seidler. Alle drei sind seit der Gründung in der Gemeinde aktiv. Bei der Mitgliederversammlung versprachen sie, dem neuen Vorstand beratend zur Seite zu stehen. Als zweiter Vorstand wurde Yevgen Bruckmann gewählt, der zugleich im Vorstand der jüdischen Jugendbewegung Netzer aktiv ist.

Gemeindezentrum Etz Chaim am Stöckener Friedhof

Die Gemeinde betreibt seit 2009 ihr Gemeindezentrum Etz Chaim mit integrierter Synagoge in den ehemaligen Kirchenräumen der evangelischen Gustav-Adolph-Gemeinde am Stöckener Friedhof, das weithin an seinem goldenen Eingangsportal zu erkennen ist. In dem Gebäude finden regelmäßig Lesungen, Ausstellungen, Gemeindeveranstaltungen und natürlich Gottesdienste statt.

Von Conrad von Meding