Reden Sie mit! Beim HAZ-Forum geht es um das Kraftwerk in Stöcken

Hannover

Das Kohlekraftwerk in Stöcken soll 2030 abgeschaltet werden. Das dauert dem Bündnis Hannover erneuerbar zu lange. Die Mitglieder fordern ein Aus schon im Jahr 2026. Sie sammeln nun für ein Bürgerbegehren mindestens 20.000 Unterschriften.

Energiedienstleister Enercity hält ein vorzeitiges Abschalten für unrealistisch. „Die Zielmarke 2030 haben wir uns nicht einfach so ausgesucht, sondern benannt, weil sie realistisch erreichbar ist. Wir wollen nichts versprechen, was wir nicht halten können“, sagt Susanna Zapreva als Vorstandsvorsitzende des Energiedienstleister Enercity. „Der Klimawandel erhitzt zu Recht auch hier in Hannover die Gemüter. Das unterstreicht die Initiative sehr deutlich“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Nun treffen das Bündnis Hannover erneuerbar, Oberbürgermeister Onay und Enercity-Chefin Zapreva bei einem HAZ-Forum aufeinander.

Kraftwerk versorgt Volkswagen Nutzfahrzeuge und Continental

Am Donnerstag, 11. Februar, diskutieren die Gäste des Forums über Klimaschutzziele und den Kohleausstieg, den die Bundesregierung auf das Jahr 2038 terminiert hat. Bei der Diskussion ist auch der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, zu Gast. Er wird über die Versorgungssicherheit von Unternehmen in Niedersachsen sprechen. Denn das Stöckener Kraftwerk versorgt auch die Industrieunternehmen Volkswagen Nutzfahrzeuge und Continental, spielt aber auch für die Strom- und Wärmeversorgung Hannovers eine wichtige Rolle.

Zur Galerie Die Experten und Expertinnen diskutieren über das Kraftwerk in Stöcken.

Als weiterer Experte ist Jens Clausen im Pressehaus dabei. Clausen ist Diplomingenieur für Maschinenbau und Mitbegründer des Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Clausen beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit Gründungs-, Innovations- und Transformationsforschung. Er ist Unterstützer der Scientists for Future. HAZ-Redakteur Conrad von Meding übernimmt die Moderation des Forums und nimmt auch die Fragen der HAZ-Zuschauerinnen und -Zuschauer entgegen.

CDU-Fraktion über Unterschriften verwundert

Das Bündnis Hannover erneuerbar braucht für ein Bürgerbegehren innerhalb der nächsten sechs Monate 20.000 Unterschriften. Erst dann können die Bürger und Bürgerinnen aus Hannover über einen schnelleren Kohleausstieg in der Region Hannover parallel zur Bundestagswahl im September entscheiden. Eine Unterschriftensammlung während einer Pandemie umzusetzen, ist schwierig. Zum Bündnis gehören aber auch Gruppen und Initiativen wie Fridays for Future, Greenpeace und das Umweltzentrum, die ihre Unterstützer mobilisieren.

Ihre Unterschriften leisteten schon der umweltpolitische Sprecher der Grünen im Stadtrat, Mark Bindert, und die SPD-Vorsitzenden Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic. Die CDU-Fraktion zeigte sich davon irritiert. Wenn die Mehrheitsfraktionen den schnelleren Ausstieg begrüßten, dann hätten sie ihn auch selbst auf den Weg bringen können, stichelt Fraktionschef Jens Seidel.

Livestream auf haz.de

Das HAZ-Forum wird am Donnerstag, 11. Februar, von 18 Uhr an live aus dem Pressehaus übertragen. Mit dem Internetkurzlink www.haz.de/forumkraftwerk gelangen Sie direkt zum Stream, der kurz vor 18 Uhr freigeschaltet wird. Schon jetzt ist es möglich, Fragen ans Podium zu formulieren. Schicken Sie die Frage einfach per E-Mail mit dem Stichwort „HAZ-Forum Kraftwerk“ an hannover@haz.de.

Von Jan Sedelies