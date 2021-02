Reden Sie mit: Wann soll das Stöckener Kraftwerk vom Netzt gehen?

Hannover

Am Donnerstag geht es beim HAZ-Forum um 18 Uhr um die Zukunft des Kohlekraftwerkes in Stöcken. Das Kraftwerk soll 2030 abgeschaltet werden. Das dauert dem Bündnis „Hannover erneuerbar“ zu lange. Die Mitglieder fordern ein Aus schon im Jahr 2026. Sie sammeln nun für ein Bürgerbegehren mindestens 20.000 Unterschriften. Für das Bündnis diskutiert Lehrer Stephan Barlag mit Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende des Energiedienstleisters Enercity. Enercity hält ein vorzeitiges Abschalten für unrealistisch.

Zur Galerie Die Experten und Expertinnen diskutieren über das Kraftwerk in Stöcken.

Am Forum nimmt auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) teil. Dazu kommen der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, und Jens Clausen, Mitbegründer des Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit und Unterstützer der Scientists for Future. HAZ-Redakteur Conrad von Meding übernimmt die Moderation des Forums.

Das HAZ-Forum beginnt am Donnerstag um 18 Uhr und wird live aus dem Pressehaus übertragen. Es wird unter der Internetadresse www.haz.de/forumkraftwerk übertragen und kurz vorher freigeschaltet. Bis zum Start können Sie Fragen einfach per E-Mail mit dem Stichwort „HAZ-Forum Kraftwerk“ an hannover@haz.de schicken.

Von Jan Sedelies