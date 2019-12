Hannover

In der Debatte um eine Reform der hannoverschen Stadtverwaltung fordert die CDU, grundsätzlich über einen Wegfall von Ratsausschüssen zu sprechen – und sich nicht nur auf ein einziges Gremium zu konzentrieren. Das Mehrheitsbündnis aus SPD, Grünen und FDP hatte erwogen, den umstrittenen Oberbürgermeister-Ausschuss abzuschaffen. „Wenn nun gerade der OB-Ausschuss für ‚überflüssig‘ erklärt wird, dann gilt dies auch für andere Ratsausschüsse“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel und nennt den Gleichstellungsausschuss. Seidel plädiert dafür, „ohne ideologische Scheuklappen“ über das Gefüge der Ratsgremien zu sprechen – und damit über eine neue Struktur der Dezernate.

Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD) richtete den OB-Ausschuss nach dem Umbau der Dezernate ein. Schostoks eigener Geschäftsbereich hatte durch die Reform mehr Gewicht bekommen, und so konnte er seinen Büroleiter Frank Herbert an die Spitze des OB-Ausschusses setzen – als „Quasidezernent“, wie Ratspolitiker argwöhnten. Dennoch blieben die Tagesordnungen des Ausschusses überschaubar, und Ratspolitiker regten immer wieder an, das Gremium abzuschaffen.

Kaum Themen, wenige Sitzungen

Eine überschaubare Tagesordnung weise auch der Gleichstellungsausschuss auf, meint die CDU. Sitzungen fänden mangels Masse nicht immer monatlich statt, und es gebe sowohl personelle als auch inhaltliche Überschneidungen mit anderen Ausschüssen. Die Kritik ist auch aus anderen Fraktionen zu hören. „Im Grunde können die Themen des Gleichstellungsausschusses ebenso im Personal- und Organisationsausschuss behandelt werden“, meint ein Ratspolitiker aus dem Mehrheitsbündnis.

Am Ende kommt es darauf an, wie der neue Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Dezernate ordnet und Stellen neu besetzt. Nach der Organisation der Verwaltung richtet sich das Gefüge der Ausschüsse. Zeit für eine Reform hat Onay nicht im Übermaß.

Bauamt könnte Mitte 2020 führungslos sein

Ein Personaldezernent muss rasch gefunden werden, weil Interimspersonalchefin Rita Maria Rzyski mit ihrem Bildungsdezernat eigentlich ausgelastet ist. Im Juni geht Baudezernent Uwe Bodemann in den Ruhestand, zudem scheidet Bodemanns Stellvertreter Michael Heesch aus dem Amt. Um die Nachfolge Heeschs ist juristischer Streit entbrannt. Eigentlich sollte Thorsten Warnecke, Stadtplaner in Braunschweig, die Stelle übernehmen, doch eine Mitarbeiterin des hannoverschen Bauamts erhob Einspruch vor Gericht. Jetzt befürchten Ratspolitiker, dass das Bauamt Mitte kommenden Jahres führungslos sein könnte.

