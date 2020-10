Hannover

Ja, schon wieder steht ein Feiertag an. Zwei aus der bunten Reihe der Ehrentage rahmen den Oktober in Niedersachsen ein – und bei beiden überschlagen sich nicht gerade die Gefühle. Der 3. Oktober ist als Tag der Einheit eine Beamtengeburt, der 9. November kam mit guten Gründen nicht infrage. Und der morgige Reformationstag liegt noch weiter abseits; den 31. Oktober im engeren Sinn zu feiern wird wenigen in den Sinn kommen. Zumal das im Bann des Virus ohnehin kaum geht. Corona ändert so vieles in unserem Alltag – und lässt auch viele Zweifel wachsen. Zweifel an dem, was man glauben kann und was nicht, am Handeln von Regierungen und Verwaltungen. Und an den eigenen Kräften angesichts des Alltags in einer zähen, mühseligen Pandemie wohl auch. Wenn man sich doch nur irgendwo anlehnen könnte.

Alte Gewissheiten gehen zu Bruch

Dazu taugt der Reformationstag womöglich nicht. Aber er kann helfen, den Blick auf die Dinge wieder ein wenig zu klären. Wer einmal ein paar Schritte aus dem Alltag zurück vor das ganze Bild tritt, kann etwa entdecken: Damals, vor gut 500 Jahren, gingen ja nicht nur in der Kirche Gewissheiten zu Bruch, es erwiesen sich auch sonst alte Wahrheiten als morsche Machwerke. Der Glaube an die gerechte Ordnung geriet ins Wanken. Am Ende stand der Aufbruch aus dem Mittelalter – auch hin zum eigenständigen Denken und zur Wissenschaft.

So gesehen ist ein kurzes Innehalten mit dem Blick auf den 31. Oktober 1517 vielleicht doch nicht so absurd. Das hat im Grunde weniger mit Martin Luther und seinen Kirchenthesen zu tun als mit dem, was sie mit angestoßen haben: die Entdeckung des Einzelnen in einer Welt der vielen, der individuellen Freiheit. Zu der zumindest am klugen Ende die Verantwortung jedes Menschen für das gemeinsame Miteinander gehört. Im christlichen Sinn, oder auch nur, weil es moralisch vernünftig erscheint.

Wer gründlich denkt, denkt an die Schwachen

Das ist nicht wenig in diesen Corona-Zeiten. Denn es geht da ja um beides: das mündige Handeln, das Mitdenken und Mitreden ebenso wie das Mitfühlen. Ja, es gibt derzeit ein paar gute Gründe, die oft inkonsequente und widersprüchliche Arbeit von Politik und Verwaltung in der Pandemie zu attackieren. Sie wird hier keinen Schönheitspreis gewinnen und versucht es auch gar nicht mehr.

Wer jedoch einen Moment länger hinsieht, der erkennt auch, dass es im Grundsatz eben um mehr geht. Um die Sorge der Mehrheit für die Minderheit, der Gesunden für die Kranken. Dass wir als Gesellschaft bei allen Schwächen nach diesem Prinzip leben, unterscheidet uns von früheren Zeiten und Denkwelten. Das sollten wir bewahren – auch im Geist der Reformation, mit der so vieles begonnen hat. Einen schönen Feiertag!

Von Hendrik Brandt