Nach der Üstra kann nun auch die Regiobus als zweites öffentliches Nahverkehrsunternehmen in der Region in die Elektromobilität einsteigen. Das Bundesumweltministerium zahlt dafür insgesamt 9 Millionen Euro an Fördergeld. „Damit beginnt für uns eine neue Ära“, sagt Geschäftsführerin Elke van Zadel.

Aktuell sind Stromer Fehlanzeige

Bisher hat die Regiobus keinen Stromer in ihrem 260 Busse umfassenden Fuhrpark. Sie hatte sich bereits 2019 um Bundesförderung bemüht, war aber im Gegensatz zur Üstra nicht zum Zuge gekommen, weil der damalige Topf nicht für alle Anträge ausreichte.

Am Jahresende hat der Bund Geld locker gemacht. Dabei darf die Regiobus 6,2 Millionen Euro für Busse ausgeben, was laut van Zadel für 15 Exemplare reicht und einem Zuschuss von 80 Prozent zur Gesamtinvestition ausmacht. Weitere knapp 3 Millionen Euro sind für die benötigte Ladeinfrastruktur reserviert.

Vorlaufzeit beträgt 18 Monate

Das Unternehmen muss nun den Auftrag ausschreiben. Die ersten Elektrobusse werden laut Plan Mitte 2022 im Linienverkehr unterwegs sein. „Wir werden sie zunächst auf den Sprinterstrecken einsetzen“, kündigt van Zadel an – den Strecken also, die Umlandgemeinden mit der Innenstadt Hannovers verbinden. Sie haben den höchsten Kundenzuspruch im Gesamtangebot der Regiobus.

Bei der Üstra sind seit September vier Elektrobusse unterwegs, weitere neun kommen demnächst nach und nach hinzu. Bis 2023 will die Üstra den gesamten innerstädtischen Busverkehr in Hannover auf strombetriebene Fahrzeuge umstellen und dafür insgesamt 50 Millionen Euro ausgeben. Der Großteil der Summe stammt ebenfalls vom Bund.

Unternehmen planen weitere Ladestationen

Die beiden Nahverkehrsunternehmen kooperieren in Sachen Elektromobilität. Die Üstra will zusätzlich zum bisherigen Standort am August-Holweg-Platz in Ricklingen bis zum Sommer die Haltestellen am Altenbekener Damm und an der Haltenhoffstraße mit Ladestationen für Busse ausstatten, danach bis Ende 2022 noch die Stationen Peiner Straße, Nordring, Aegi und Ahlem. Für die Regiobus sind zunächst Ladestationen am Zentralen Omnibus Bahnhof in der Rundestraße vorgesehen. Dort starten und enden die Sprinterlinien.

