Hannover

Von Montag, 30. März, an will die Regiobus auf den Sprinterlinien 300, 500 und 700 vermehrt große Gelenkbusse einsetzen und so mehr Platzkapazitäten schaffen. Das Unternehmen reagiert damit eigenen Angaben zufolge auf die zum Teil wieder bessere Auslastung auf diesen Linien.

Mit der Maßnahme solle dafür gesorgt werden, dass Fahrgäste den wegen der Corona-Krise empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten können. Besonderheit: Es ist technisch nicht möglich, bei Gelenkbussen die hinterste Tür automatisch zu öffnen. Wer dort einsteigen will, muss deshalb den Türknopf drücken. Die Fahrgäste werden gebeten, dafür Handschuhe, Papiertücher oder ähnliches zu benutzen.

Wie auch andere Bus- und Bahnunternehmen hatte die Regiobus wegen der Folgen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einbrüchen bei den Fahrgastzahlen ihr Angebot ausgedünnt. Zurzeit sind die Busse in der Regel nach dem Sonnabend-Fahrplan unterwegs, ergänzt durch vereinzelte Zusatzfahrten. Fahrgäste hatten bemängelt, dass verbliebene Busse und Bahnen dadurch voller seien, was wiederum mögliche Ansteckungsgefahren mit sich bringen. Die Diskussion betrifft auch die S-Bahn, die vom kommenden Montag an ihren Fahrplan ausdünnt.

Von Bernd Haase