Die Region Hannover ist ein gefragtes Ziel von Einbrechern. Seit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen die Deliktzahlen wieder deutlich an. Doch auf das ganze Jahr gesehen, ergibt sich eine erfreuliche Bilanz: Die gesamten Delikte sind regionsweit im Vergleich zu 2018 deutlich um 351 Taten auf 1730 gesunken (2018: 2081). Allerdings liegen die Werte in einigen Bezirken und Kommunen dennoch deutlich über ihren Vorjahreswerten.

Zum Jahresabschluss hat sich die HAZ die Zahlen der Polizei für die Stadt und das Umland genauer angesehen. Das Ergebnis:

Während das Einbruchsradar für 2018 insgesamt 1156 Taten inklusive Versuche in der Stadt Hannover verzeichnete, ist die Zahl von 2019 nicht einmal mehr vierstellig: 952 (-204). Auch im Umland reduzierten sich die Einbrüche von 925 auf 778 (-147). Mit 88 Taten lag erneut Garbsen (2018: 94) an der Spitze, dicht gefolgt Langenhagen mit 87 (83). Pattensen ist mit 10 Delikten (2018: 22) am sichersten, im Vorjahr war es Gehrden mit 18 Einbrüchen (2019: 17). Barsinghausen verzeichnete den deutlichsten Anstieg, dort gab es mit 55 Taten zehn mehr als im Vorjahr. Den stärksten Rückgang um 28 Einbrüche verzeichnete Springe (22). Alle Werte von 2019 haben den Stichtag 30. Dezember.

Bothfeld-Vahrenheide auf Platz eins

Mit Blick auf die absoluten Zahlen führt in Hannover erneut Bothfeld-Vahrenheide die Liste der am stärksten betroffenen Stadtbezirke an. Dort ereigneten sich 2019 insgesamt 143 Einbrüche und damit genauso viele wie 2018. Erklärt werden kann dies zum einen durch relativ wohlhabende Stadtteile wie etwa Isernhagen-Süd, aber auch durch die für Einbrecher ebenfalls verkehrsgünstige Lage nahe den Autobahnen 2 und 7.

Neu ist jedoch, dass der Bezirk nun auch in Bevölkerungsrelation die Tabelle anführt: erneut 29 Einbrüche je 10.000 Einwohner. 2018 lag noch Kirchrode-Bemerode-Wülferode mit 32 Einbrüchen je 10.000 Bewohnern auf Platz eins, Bothfeld-Vahrenheide und Mitte folgten auf Rang zwei. Der Bezirk im Norden Hannovers ist damit also statistisch gesehen nicht unsicherer geworden, vielmehr ist der Wert in Kirchrode-Bemerode-Wülferode deutlich um fast die Hälfte auf 17 Einbrüche je 10.000 Einwohner gefallen. Die absoluten Zahlen reduzierten sich ebenso deutlich von 103 auf 53.

Rückgang hat viele Ursachen

Der Grund für den Rückgang: Die Polizei hat dort unter anderem ihre Präsenz erhöht. Laut Sprecherin Britta Schwarz spielen aber viele Faktoren eine Rolle: „Es kann zum einen an den verstärkten Kontrollen liegen oder dass Täter durch aufmerksame Nachbarn aufgeschreckt werden“, sagt sie. Und auch die Festnahme von Einbrechern führe natürlich zu einem Rückgang der Delikte.

Am sichersten lebt es sich momentan in Herrenhausen-Stöcken und Südstadt-Bult. Beide verzeichneten je 46 Delikte (2018: 56 beziehungsweise 77), Südstadt-Bult kommt zudem auf lediglich 11 Einbrüche je 10.000 Einwohner (18).

Ahlem-Badenstedt-Davenstedt rückte dagegen 2019 in den Fokus der Einbrecher. Dort weist das Einbruchsradar nun 85 Delikte aus und somit 25 Taten je 10.000 Einwohner (2018: 64 beziehungsweise 19). Erkenntnisse, dass die Diebe möglicherweise von anderen Bezirken umgeschwenkt sind, habe die Polizei laut Schwarz aber nicht.

Hälfte der Einbrüche scheitert

Das Einbruchsradar zeigt aber auch, dass die Täter häufig scheitern. Bei 476 Delikten in Hannover – also exakt der Hälfte – blieb es beim Versuch. Im Umland waren es mit 347 fast 45 Prozent. „Das zeigt uns, dass die technische Sicherheit inzwischen so gut ist, dass die Täter von ihrem Vorhaben ablassen“, sagt Schwarz. Für gewöhnlich wollen Einbrecher binnen weniger Minuten eindringen, weil sonst das Entdeckungsrisiko zu groß werde. Deshalb sei es auch ratsam, als Nachbar stets aufmerksam zu sein. Schwarz: „Vor allem jetzt über die Feiertage, wenn viele Familien abwesend sind.“

Auch das Anheben der drohenden Haftstrafen Mitte 2017 wirke sich laut Schwarz positiv aus. Allerdings bedeute das Zusammenspiel aus allen Faktoren nicht, dass die Kriminellen nun ein ehrliches Leben führen. Schwarz: „Wenn anderes mit gleichem oder sogar weniger Aufwand zum Erfolg führt, wandern die Täter ab.“ So arbeiten auch die polizeilichen Ermittlungsgruppen Wohnungseinbruchsdiebstahl und Trick eng zusammen, „um gegebenenfalls Schnittmengen zu erkennen“. Es könne schließlich sein, dass ein einstiger Einbrecher inzwischen als falscher Handwerker erfolgreicher ist.

