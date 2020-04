Die Region Hannover mietet 23 zusätzliche Zimmer für Opfer häuslicher Gewalt an. So werde sichergestellt, dass gewaltbetroffene Frauen auch in der Corona-Krise weiter Hilfe fänden – denn sie sind ihren Peinigern wegen der Ausgangsbeschränkungen noch viel mehr ausgeliefert. Frauen können unter der Nummer (0800) 7708077 weiterhin rund um die Uhr Hilfe finden.