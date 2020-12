Hannover

Wer in Hannover oder im Umland plant, demnächst alte Schränke oder Sofas per Sperrmüllabfuhr zu entsorgen, könnte Schwierigkeiten bekommen. Denn der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha vergibt wegen der Corona-Pandemie die Termine für die Sperrmüllabfuhr derzeit nur eingeschränkt. Dahinter steckt die Sorge, bei einer größeren Welle von Corona-Infektion unter den Müllwerkern nicht mehr genug Mitarbeiter für die reguläre Müllabfuhr zur Verfügung zu haben.

„Keinen Termin bekommen“

Die eingeschränkte Terminvergabe hat unter anderen HAZ-Leser Hartmut Rachuba erleben müssen. „Ich habe tagelang versucht, einen Termin zu bekommen“, berichtet der 75-Jährige Rentner. Seine Lebensgefährtin ist umgezogen, aus der alten Wohnung müssen noch Sessel und Sofa über die Sperrmüllabfuhr entsorgt werden. „Aber ich bekam immer wieder gesagt, dass es keinen Termin gibt“, sagt Rachuba. Dabei ist der zeitliche Druck groß, denn die Wohnung seiner Lebensgefährtin in der List muss bis Mitte Januar geräumt sein. Er hätte auch gern den von Aha angebotenen Entrümpelungsservice in Anspruch genommen: Die Müllwerker tragen dann die alten Möbel sogar noch aus der Wohnung bis zum Sperrmüllwagen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha sorge sich während der derzeitigen Corona-Pandemie vor allem darum, dass die Abfuhr von Restmüll, Biomüll Papier und gelben Säcken sichergestellt werden kann, sagt Sprecherin Helene Herich. Dabei gehe es vor allem um die Aufrechterhaltung der Gesundheit der Mitarbeiter. Um für die täglichen Touren immer ausreichend Mitarbeiter an Bord zu haben, werde bei der Sperrmüllabfuhr derzeit nur die Hälfte der möglichen Termin vergeben, erläutert Herich. Erst wenn die personelle Kapazität gesichert vorhanden sei, werde die andere Hälfte der Termin kurzfristig freigegeben. „Das bedeutet, dass die Kunden sich leider möglicherweise mehrfach bei Aha melden müssen, um einen Abholtermin zu bekommen“, sagt sie. Damit will Aha sicherstellen, dass der einmal vereinbarte Termin garantiert eingehalten werden kann. „Bis jetzt musste Aha noch keine Tour absagen, sodass wir aktuell täglich die gleiche Anzahl an Kunden wie üblich bedienen“, berichtet Herich. Und einen Ausbruch des Corona-Virus auf einem der Betriebshöfe habe es bis jetzt auch noch nicht gegeben.

„Verwandtschaft hatte Glück“

Rachuba hat aber noch einmal Glück gehabt: Er hatte seine ganze Verwandtschaft eingespannt, immer wieder bei Aha anzurufen. Als er schon gar nicht mehr glaubte, überhaupt noch einen Termin zu bekommen, hatte seine Tochter tatsächlich Glück und noch einen der derzeit raren Termine ergattert. Jetzt kann noch vor Weihnachten die Wohnung leer geräumt werden.

Von Mathias Klein