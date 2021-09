Hannover

„Iss, was um die Ecke wächst“ – unter diesem Motto wurde am Donnerstag die erste „(Bio)-Regio-Challenge“ der Region Hannover vorgestellt. Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, zwischen dem 13. und dem 19. September ausschließlich Lebensmittel zu konsumieren, die in einer Entfernung von maximal 100 Kilometern erzeugt wurden – am besten aus biologischem Anbau. Dabei sollen auch die Wege möglichst klimaneutral zurückgelegt werden.

Ziel der Aktion sei es, „die Menschen für einen nachhaltigen, regionalen und saisonalen Lebensmittelkonsum zu sensibilisieren“, sagte die stellvertretende Regionspräsidentin Michaela Michalowitz (CDU). Auch Niedersachsens Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast (CDU), lobt das Projekt und machte deutlich: „Der Wert von regionalen Lebensmitteln soll noch mehr in das Bewusstsein der Menschen rücken und die Kaufbereitschaft fördern.“

Weiterverarbeitung massiv verdrängt

Und warum ist eine Entfernung von maximal 100 Kilometer gesetzt worden? Bei Obst und Gemüse ist zwar auch ein kleinerer Radius möglich, jedoch nicht bei Fleisch- oder Getreideprodukten. „Es gibt beispielsweise kaum noch Mühlen in der Region und nur sehr wenige Schlachter“, erklärte Daria Kistner vom „(Bio)-Regio-Challenge“-Team, das das Projekt mit dem Ernährungsrat der Region Hannover und dem Team Naherholung sowie mit Unterstützung des Landes Niedersachsen und der Sparkasse Hannover initiiert hat. Genau das ist das Problem: Die Weiterverarbeitung wurde in den vergangenen Jahrzehnten massiv verdrängt.

Die Corona-Pandemie habe einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig die heimische Landwirtschaft ist, so Otte-Kinast. „Viele Menschen wissen gar nicht, wo die Lebensmittel herkommen, und wie sie erzeugt werden.“ Dabei sei es wichtig, zu wissen welche Menschen hinter den Produkten stecken.

Aus Essensresten noch etwas kochen

Ebenfalls ein wichtiger Aspekt ist die Wertschätzung der Nahrungsmittel. „Immer mehr Lebensmittel landen im Müll. Dabei kann man aus übrig gebliebenen Produkten immer noch etwas machen“, sagte die Ministerin. „Wir als Verbraucher haben es in der Hand, die Landwirtschaft in Niedersachsen mitzugestalten und zu erhalten.“

Otte-Kinast kauft nach eigener Auskunft selbst regelmäßig in Niedersachsens Hofläden ein. „Meine Fahrer wissen immer schon, dass ich zwischen dienstlichen Terminen spontan an Hofläden halten und einkaufen möchte.“ Auch als Teil der Projektvorstellung nutzte die Ministerin die Möglichkeit und kaufte beim Hofladen und Projektpartner „Hoftalente“ ein.

Zutatenjoker als Unterstützung

Im Internet finden Interessierte im Zuge der „(Bio)-Regio-Challenge“ neben Tipps für den regionalen Einkauf auch Onlinekochkurse, Ideen zu Veranstaltungen wie Hofführungen und Feldrundgängen. Mitmachen können Einzelpersonen, aber auch Unternehmen. Eine Ausnahme gibt es bei der Challenge: Es gibt zwei Zutatenjoker für Produkte, die es hier nicht gibt. So beispielsweise für Bananen oder Kaffee. Weiterhin ist es zulässig, eine Salami zu konsumieren, die zwar aus regionalem Fleisch besteht und regional produziert wurde, aber Pfeffer enthält, der nicht von hier kommt.

Von Cecelia Spohn