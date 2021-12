Hannover

Es könnte eine sehr stille Silvesternacht werden: Die Regionsverwaltung will Feuerwerk flächendeckend in ganz Hannover und den Umlandgemeinden verbieten und beruft sich dabei auf das Infektionsschutzgesetz. „Wie das Verbot konkret ausgestaltet werden kann, wird in den nächsten Tagen zu prüfen sein“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz auf Nachfrage der HAZ. Man habe sich bereits mit den Städten und Gemeinden abgestimmt und arbeite nun an einer Allgemeinverfügung.

Stadt Hannover spricht ihrerseits Verbotszonen aus

Die Abstimmung scheint noch nicht ganz rundzulaufen. Die Stadt Hannover hat bereits am Donnerstag eine Liste von „publikumsträchtigen“ Straßen und Plätzen veröffentlicht, auf denen Feuerwerk in der Silvesternacht untersagt bleibt. Dazu zählen neben Innenstadt-Plätzen wie Kröpcke, Opernplatz und Steintorplatz auch Orte in den Stadtteilen, etwa der Bertha-von-Suttner-Platz in der Südstadt, das Maschsee-Nordufer und der Küchengartenplatz in Linden.

Die Stadt hat sich dabei auf einen Beschluss der Bund-Länder-Konferenz berufen, wonach die Kommunen Plätze benennen sollen, auf denen nicht geböllert werden darf. Zudem hatten sich die Regierungschefs darauf geeinigt, den Verkauf von Feuerwerkskörpern bundesweit zu untersagen.

Menschenansammlungen vermeiden – und Kliniken nicht zusätzlich belasten

Hintergrund der Beschlüsse sind die steigenden Infektionszahlen. Mit den Böllerverboten an öffentlichen Orten soll verhindert werden, dass sich Menschen versammeln, zusammen feiern, Raketen zünden – und sich am Ende mit Covid-19 infizieren. Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) fügt noch einen weiteren Grund hinzu: „Tagtäglich kämpfen Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern um Menschenleben. Es wäre nicht zu vermitteln gewesen, wenn diesen Personen in der Silvesternacht noch die Versorgung völlig unnötiger Verletzungen durch Feuerwerkskörper zugemutet würde.“

Bestand vor Gericht?

Setzt die Regionsverwaltung ein flächendeckendes Böllerverbot per Allgemeinverfügung durch, wäre die Liste der Stadt Hannover allerdings überflüssig. Ob ein solches Verbot vor Gericht Bestand hat, steht auf einem anderen Blatt.

Bereits im vergangenen Jahr ordnete das Land aufgrund der Corona-Pandemie ein Feuerwerksverbot für ganz Niedersachsen an. Prompt wurde dagegen geklagt und das Oberverwaltungsgericht kassierte die Verordnung. Ein derart umfassendes Feuerwerksverbot sei keine objektiv notwendige Infektionsschutzmaßnahme, hieß es damals zur Begründung vonseiten des Gerichts.

Stimmung bei Feuerwerksfirma Rohr im Keller

Ob die Region mit ihrem Verbot durchkommt, bleibt abzuwarten. Die Stimmung beim Feuerwerkshersteller Rohr in der Wedemark ist jedenfalls im Keller. „Das Telefon steht nicht still. Etliche Kunden sagen ihre Bestellungen ab“, berichtet Guido Wolff-Rohr, Geschäftsführer der Firma.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bund den Verkauf von Silvesterraketen und Böllern untersagt, nun wiederholt sich die Geschichte. „Die Leute werden sich auf illegalen Wegen Knallkörper beschaffen“, vermutet Wolff-Rohr und meint die sogenannten „Polen-Böller“, die immer wieder schwere Verletzungen verursachen. Der Feuerwerker betont, dass er nichts gegen ein Verbot von Silvesterböllerei auf Stadtplätzen mit viel Publikum habe, im Gegenteil. „Wir müssen ja selbst Sicherheitsabstände wahren“, sagt er. Auf dem Land sei so etwas aber schwierig durchsetzbar.

Wie die Region ihre Feuerwerkssperre in kleinen Kommunen wie Hänigsen und Ingeln-Oesselse mit den nötigen Polizei- und Ordnungskräften kontrollieren will, bleibt ebenfalls abzuwarten. Regionspolitiker scheinen jedenfalls kein Problem mit dem generellen Verbot zu haben. „Es wäre gut, wenn sich in diesem Jahr noch einmal alle zurückhielten und auch auf Partys verzichteten“, meint CDU-Regionsfraktionschef Bernward Schlossarek.

