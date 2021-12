Hannover

Jetzt dürfte es an den Impfzentren noch voller werden: Die Region Hannover folgt der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) unverzüglich und bietet Auffrischungsimpfungen ab sofort bereits nach drei Monaten an. Die ärztliche Leitung der zur Region gehörenden Impfzentren hat die Empfehlung unmittelbar nach der Entscheidung an die Impfärzte weitergegeben.

Stiko gibt neue Empfehlung wegen Omikron

Aus Sorge vor der Omikron-Variante rät die Ständige Impfkommission zu einer früheren Corona-Drittimpfung: Sie empfiehlt das Boostern nun bereits nach drei Monaten. Bisher hatte das Gremium nach sechs Monaten zu der Auffrischung geraten. Angesichts der drohenden raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus wurde die Empfehlung für die Auffrischungsimpfung angepasst. Die neue Empfehlung gelte ab sofort für alle Erwachsene, teilt die Stiko mit. Der Booster für Jugendliche ist offiziell nur bei Vorerkrankungen empfohlen, wird aber nach Absprache mit den behandelnden Ärzten ebenfalls verabreicht. Es sei laut Stiko damit zu rechnen, dass Omikron das Infektionsgeschehen hierzulande „innerhalb kürzester Zeit“ bestimmen werde, hieß es zur Begründung. Die dritte Impfung solle vor einer möglichen schweren Erkrankung schützen und das Risiko, das Virus zu übertragen, verringern.

Gut aufgestellt

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) begrüßt die Entscheidung. „Wir dürfen beim Impfen keine Geschwindigkeit verlieren. Im Gegenteil, wir müssen sie erhöhen.“ Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und nicht zuletzt Gesundheitsminister Karl Lauterbach seien sich einig, dass die Omikron-Variante auf dem Vormarsch ist. Nach einer Booster-Impfung steigt die Schutzwirkung gegen schwere Covid-Verläufe deutlich an. „Die Empfehlung der Stiko sorgt dafür, dass wir nun noch mehr Menschen in der RegionHannover ein Impfangebot machen können – wir sind dafür bestens aufgestellt. sagt Krach.

Von Susanna Bauch