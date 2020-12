Hannover

Seit Anfang der Woche sind in der Region Hannover wegen der Corona-Pandemie mehr Busse im Schülerverkehr im Einsatz, damit die Fahrzeuge nicht so überfüllt sind und die Schüler besser Abstand zueinander halten können. Doch der CDU geht das noch nicht weit genug. „Das ist gut, war jedoch überfällig und reicht bei Weitem nicht aus. Hier muss deutlich und zeitnah nachgesteuert werden“, sagt Bernward Schlossarek, Vorsitzender der CDU-Regionsfraktion.

Nicht alle Ecken der Region werden berücksichtigt

Insgesamt stehen bei Üstra und Regiobus 17 zusätzliche Busfahrten im Fahrplan, die sich allerdings nicht über das gesamte Regionsgebiet verteilen. In der Stadt Hannover sind es nur zwei, in anderen Kommunen wie Uetze gar keine. „In Uetze ist die Situation mit den überfüllten Bussen seit Ende der Sommerferien bekannt“, kritisiert Schlossarek. Die Fahrten in diesem Bereich dauerten aber besonders lange und seien deshalb hochproblematisch.

Schlossarek erklärt, er erwarte von der Region schnelle, kreative und unbürokratische Lösungen. Der Busverkehr sei wegen der Ansteckungsgefahr an den Haltestellen und in den Fahrzeugen die Achillesferse des aktuellen Schulkonzeptes. Der Regionsabgeordnete aus Lehrte plädiert auch für Wechselunterricht mit geteilten Klassen in den Schulen.

Von Bernd Haase