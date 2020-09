Hannover

Die CDU-Regionsfraktion hat sich bei einem Vor-Ort-Termin die Wege am Mittellandkanal angeschaut und ist mit dem aktuellen Zustand nicht zufrieden. „Ein gut ausgebauter Radweg parallel zum Kanal vom Sehnder Gebiet im Osten über Hannover bis nach Wunstorf hat das Potenzial, das Band der Region zu werden“, sagt der Vorsitzende Bernward Schlossarek. Deshalb sei jetzt ein guter Moment gekommen, die Strecke komplett zu asphaltieren.

Qualität lässt bisher zu wünschen übrig

Bisher befinden sich längs der Wasserstraße Schotterwege, deren Qualität nicht immer überzeugt – etwa nach Regenfällen oder länger anhaltender Trockenheit. Deshalb hatten Bezirksräte in Hannover schon häufiger Verbesserungen gefordert, dabei aber auf das Stadtgebiet abgezielt.

Anzeige

Finanzieller Aufwand liegt im Millionenbereich

Die Forderung, die gesamte Kanalstrecke von Sehnde-Haimar bis Wunstorf-Idensen zu asphaltieren, ist jedoch neu. Je Uferseite sind das knapp 60 Kilometer, der finanzielle Aufwand würde sich im Millionenbereich bewegen.

Weitere HAZ+ Artikel

Die CDU argumentiert, dass die Kanalpiste sowohl für Freizeitradler wie auch für Pendler Bedeutung hat. „Radfahren liegt im Trend und wird im Alltag für immer mehr Menschen erste Wahl als Mittel der Fortbewegung“, sagt Schlossarek. Lutz Lehmann, CDU-Vorsitzender in Sehnde, verweist auf den Wohnungsmangel in Hannover. Eine attraktive Verbindung am Kanal würde es für Menschen, die in der Landeshauptstadt ihren Arbeitsplatz haben, attraktiver machen, zum Wohnen ins Umland zu ziehen. „Die Ost-West-Achse muss daher größer gedacht werden“, argumentiert die CDU und bringt gleich noch eine gute Beleuchtung sowie mehr Sitzbänke ins Spiel.

Wasser- und Schifffahrtsamt will nicht zahlen

Zuständig für die Wege ist das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) in Braunschweig. Das hat in der Vergangenheit stets betont, die Wege für ihre Dienstfahrzeuge in Schuss zu halten – dafür reichen die Schotterpisten aus. Für die Belange der Radfahrer und Spaziergänger will das WSA kein Geld ausgeben, sich allerdings auch nicht gegen einen Ausbau sperren, wenn jemand anderes die Finanzierung übernimmt.

Möglich wäre dies, allerdings könnten Region oder Stadt das Ganze nicht alleine stemmen. Es gibt allerdings einen Topf mit Fördergeld beim Bund, der den Freizeitradverkehr unterstützen will. Im günstigsten Fall könnten daraus 50 Prozent der Investitionssumme fließen.

Erster Schritt für einen Wegeausbau wäre eine Machbarkeitsstudie zu den Kosten, aber auch zum Wegeverlauf. Die Kanalufer sind nicht überall zugänglich – zum Beispiel dort, wo Hafengebiete liegen. Danach müssten Gespräche mit der WSA folgen und Fördergeld beantragt werden. Kommt dies alles zu einem guten Ende, hält die CDU einen Baustart im Jahr 2022 für möglich.

Von Bernd Haase