Hannover

Die Corona-Infektionszahlen in den Kitas der Region Hannover sind in den vergangenen Wochen geradezu explodiert. Nach Angaben einer Sprecherin hat das Gesundheitsamt der Region in den vergangenen 14 Tagen insgesamt 1318 Kinder mit einer Corona-Infektion registriert, die eine Kita besuchen. Bei den Beschäftigten liege die Zahl der Fälle bei 504 in den letzten 14 Tagen. Insgesamt seien regionsweit aktuell 492 Kitas betroffen.

Zum Vergleich: Am 10. Januar 2022 (direkt nach den Weihnachtsferien) waren nach Angaben der Regionsverwaltung gerade einmal 92 Kinder und 28 Beschäftigte in insgesamt 91 Einrichtungen betroffen. Landesweit hieß es vonseiten des Kultusministeriums zuletzt am Freitag, dass die Infektionszahlen in den Kitas leicht rückläufig seien.

„Unmut unter Eltern ist zum Teil groß“

Bei den Eltern und in den Kitas Hannovers dagegen ist die Lage sehr angespannt: „Wir sehen zurzeit sehr viele Infektionen“, sagt AWO-Chef Burkhard Teuber. Allein in Januar habe man fast 100 Infektionen verzeichnet. Bei den Februarzahlen sei man jetzt schon bei 38, Tendenz steigend. Manche Kitas seien gar nicht betroffen, an anderen Standorten müssten ganze Einrichtungen schließen, sagt Teuber. Erschwerend komme hinzu, dass das Gesundheitsamt Schließungen nur noch empfehle, aber nicht mehr anordne. Das setze die Kita-Leitungen noch mehr unter Rechtfertigungsdruck, sagt Teuber. Der Unmut unter Eltern sei zum Teil groß.

„Als relativ dramatisch“ beschreibt auch Georg Steimann vom Paritätischen die Situation. In drei Kitas habe man größere Geschehen verzeichnet, einmal sei es zu einer Schließung gekommen. Bei den pädagogischen Mitarbeitern nähmen die Infektionen zum Teil enorm zu, obwohl diese zweifach geimpft und geboostert seien, sagt Steimann. PCR-Testungen seien schwerer zu bekommen, die Ergebnisse ließen auf sich warten. Auch dass man teilweise nicht mehr das vorgeschriebene Personal für eine Gruppe vorhalten könne, könne ein Grund sein, Kinder nach Hause zu schicken. In den städtischen Kitas sind zurzeit nach Angaben eines Sprechers sogar mehr als die Hälfte der 44 Einrichtungen von Gruppenschließungen betroffen, von den rund 850 pädagogischen Mitarbeitern seien aktuell 30 Prozent erkrankt. Die Zahlen variierten täglich mit steigender Tendenz.

Stadt beteiligt sich nicht an CO2-Ampeln

Nicht nur das erschwere die Arbeit in den Kitas, sagt Teuber. Täglich müssten Eltern über den neuesten Stand von Infektionen und Quarantänen informiert werden. Auch das fresse Zeit. „Ich würde mir wünschen, dass mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein gerät, dass pädagogische Arbeit, Konzeptarbeit, unter diesen Umständen kaum noch möglich ist“, sagt Teuber. Es werde mittlerweile für selbstverständlich gehalten, dass die Kitas in der Pandemie funktionierten: „Aber so einfach ist es nicht“.

„Man ist ständig im Notfallmodus“ Die 7-Tage -Inzidenzen steigen täglich. Und anders als noch vor Monaten sind jetzt vor allem Kinder – auch schon sehr kleine – betroffen. Zum Teil erkranken ganze Familien trotz Impfschutz. Zum Teil drohen Familienmodelle aufgrund der schwierigen Betreuungssituation in den Kitas zusammenzukrachen. „Wir sind frisch genesen“, sagt beispielsweise Anastasia Golz. Vier Wochen war die Familie wegen Omikron in Quarantäne: erst die siebenjährige Tochter, dann Vater, Mutter, der zweijährige Sohn. Die Erwachsenen zweifach geimpft und geboostert. Golz konnte im Homeoffice arbeiten, hielt auch während der Erkrankung Kinder und Haushalt in Schach. Manchmal scheint ihr bodenständiger Humor durch, wenn sie vom „Familien-Lockdown“ berichtet. In einer Onlinekonferenz im Job habe sie angekündigt, dass ihr Sohn zwischendurch mal „Hallo“ sagen werde, weil er wegen Corona nicht in der Krippe sei. „Darauf gingen bei vielen Kollegen die Kameras am Bildschirm an“, sagt Golz: „Auch um sie wuselten Kinder herum.“ Meistens war die Phase der Isolation aber nicht so lustig. Einen schweren Verlauf hatte niemand. Dennoch: Krankheit, Quarantäne, Kinderbetreuung und Homeoffice brachten die Familie an den Rand der Verzweiflung. „Man ist ständig im Notfallmodus“, sagt sie. Bei jeder Mail aus der Kita fürchte man sich vor einer Schließung, sagt auch eine andere Mutter. Bleibe die Kita offen, habe man wegen der Ansteckungsgefahr ein mulmiges Gefühl. Die Frau kann – wie ihr Mann – teilweise im Homeoffice arbeiten. Man wechsele sich zur Not ab. Dazu helfen die Großeltern: „Wir sind privilegiert. Andere Familien haben nicht so ein Glück “, sagt die Mutter einer zweijährigen Tochter. Sie zweifelt nicht daran, dass Kitaschließungen notwendig sind, wenn das Infektionsgeschehen nicht mehr beherrschbar ist. Aber sie ist verärgert, weil die Kleinsten von der Politik ständig vergessen würden. Die Testpflicht vom 15. Februar an gelte erst ab drei Jahren, auch kostenlose Tests für freiwillige Testungen kleinerer Kinder gebe es nicht. Dabei mache das Virus doch nicht vor Zweijährigen Halt, sagt sie: „Man ist einfach resigniert“, sagt die Mutter: „Ständig ändert die Politik die Regeln, und die Familien fallen trotzdem hintenüber.“

Teuber ist ebenso wie andere Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGW) enttäuscht, dass ein Antrag, alle Gruppenräume der von der Landeshauptstadt Hannover betriebenen Kitas in freier Trägerschaft flächendeckend mit CO2-Ampeln auszustatten, im Jugendhilfeausschuss keine Mehrheit fand. Es sei sehr begrüßenswert, dass die Stadt Hannovers Schulen mit CO2 -Ampeln ausstatte. Dasselbe müsse aber aber auch für die Kitas gelten. Die Stadtverwaltung verwies im Ausschuss darauf, dass die Ampeln für die Kitas von der Stadt nur als einmalige Anschaffung aus der bereits vorhandenen Sachkostenpauschale der Träger zu fördern seien. Die Träger könnten sich für die CO2-Ampeln beim Etat der Kitas für Spielsachen bedienen. Teuber dagegen wendet ein, dass damit dann der sowieso schon geringe Etat für Spielsachen aufgebraucht sei. Dennoch: Auch bei den Mehrheitsfraktionen von Grünen und SPD fand er keine Unterstützung. Es sei sicher schwer für Kitas zu leisten, inmitten der Corona-Pandemie auch noch Anträge zu stellen, sagt die jugendpolitische Sprecherin der Grünen, Iyabo Kaczmarek, aber für die Ampeln müssten sie von Bund und Land aufgelegte Programme zur Finanzierung nutzen.

Von Jutta Rinas