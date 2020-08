Die Kassenärztliche Vereinigung schließt das Testzentrum in Empelde und will in Langenhagen täglich bis zu 3000 Menschen testen. Damit werden am Flughafen Hannover künftig sowohl Fluggäste als auch Urlauber getestet, die mit Bahn oder Auto aus dem Ausland zurückkehren. Reiserückkehrer, die nicht in Langenhagen landen, müssen über ihren Hausarzt einen Termin vereinbaren.