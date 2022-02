Hannover

Das Angebot an Corona-Teststellen in der Region Hannover ist inzwischen riesig. 815 Testzentren gibt es der Regionsverwaltung zufolge derzeit – hinzu kommen Testmöglichkeiten bei Ärzten und in Apotheken. Oft können Kunden sich bereits ab 7 Uhr morgens testen lassen, die Schließzeiten liegen in der Regel zwischen 19 und 21 Uhr. Doch was ist, wenn man mitten in der Nacht oder in den ganz frühen Morgenstunden einen Test machen möchte? Auch das ist in Hannover möglich. Wir haben eine Auswahl an Testzentren für Sie zusammenstellt.

Hier können Sie sich rund um die Uhr testen lassen

Testzentrum im Flughafen (Terminal C, Abflugbereich): Kostenloser Bürgertest sowie kostenpflichtige Angebote (Antigen, PCR, Antikörper). Terminbuchung möglich unter flughafen-hannover.ecocare.center.

Diese Testzentren öffnen bis in den späten Abend

Manche Testzentren haben täglich bis 22 Uhr geöffnet, etwa Covidcontrol an der Münzstraße. Hinzu kommen Testzentren, die am Wochenende ihre Öffnungszeiten ausweiten. So hat zum Beispiel die Coronamo-Teststelle an der Scholvinstraße von Freitagabend bis Sonntagmorgen fast durchgängig geöffnet.

Coronatest.de Spielbank: Spielbank gegenüber dem Hauptbahnhof, Rundestraße 15. Montags bis donnerstags von 6 bis 20 Uhr, freitags von 6 bis 22.30 Uhr, sonnabends 7 bis 22.30 Uhr, sonntags von 9 bis 20 Uhr. Termin nicht erforderlich. www.coronatest.de/hannover/teststation-hauptbahnhof. Telefon (0 30) 1 20 07 06 86.

Covidcontrol: Münzstraße 8 (neben Efendi Bey). Montags bis donnerstags von 7 bis 22 Uhr, freitags und sonnabends von 7 bis 0 Uhr, sonntags von 7 bis 22 Uhr. Termin nicht erforderlich. www.app.checkgo-test.com/app/vergabe?id=1041&title=COVIDCONTROL-I%20Hannover%20Steintor.

Coronamo-Teststelle Hannover Kiez Club: Scholvinstraße 5. Montags bis donnerstags von 9 bis 20 Uhr, freitags von 9 bis 20 Uhr und von 22 bis 0 Uhr, sonnabends von 0 bis 20 Uhr, sonntags von 0 bis 6 Uhr. Termin nicht erforderlich.www.coronamo.de/de.

An den Wochenenden haben manche Testzentren fast durchgehend geöffnet. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)

Testzentrum Plus: Am Steintor. Montags bis donnerstags von 8 bis 22 Uhr, freitags und sonnabends von 8 bis 1 Uhr des Folgetages, sonntags von 9 bis 22 Uhr.

Corona15: Osterstraße 42. Montags bis donnerstags von 8 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends von 8 bis 23 Uhr, sonntags von 10 bis 19 Uhr. Termin erforderlich: www.corona15.de.

„Y-Y“ (Lehrte): Windmühlenstraße 1, montags bis sonnabends von 8 bis 22 Uhr, sonntags von 9 bis 20 Uhr. lehrte.tz.befundbote.de/

Diese Zentren öffnen morgens besonders früh

Virolmed Testzentrum: Bohnhorststraße. Montags bis freitags von 4.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr

Quick coronatest Linden: Schwarzer Bär, Deisterstraße 15. Montags bis donnerstags von 6 bis 21 Uhr, freitags von 6 bis 23 Uhr, sonnabends von 8 bis 23 Uhr, sonntags von 10 bis 21 Uhr. https://quick.coronatest.de/.

Coronatest.de Spielbank: Spielbank gegenüber dem Hauptbahnhof, Rundestraße 15. Montags bis donnerstags von 6 bis 20 Uhr, freitags von 6 bis 22.30 Uhr, sonnabends von 7 bis 22.30 Uhr, sonntags 9 bis 20 Uhr. Termin nicht erforderlich. www.coronatest.de/hannover/teststation-hauptbahnhof. Telefon (0 30) 1 20 07 06 86.

Steinhuder Strandterrassen (Wunstorf): montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr, Telefon (0 50 33) 10 20. www.steinhuder-strandterrassen.de/corona-testzentrum-steinhude.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betreibt in Barsinghausen ein sogenanntes Drive-In-Testzentrum auf dem ehemaligen Gelände des Autohauses Guder an der Siegfried-Lehmann-Straße. Quelle: ASB

Drive-In vom ASB (Barsinghausen): Siegried-Lehmann-Straße 13, montags bis freitags von 5.30 bis 9 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. www.asb-hannoverland-shg.de/asb-testzentren.

A2-Testzentrum (Garbsen): Rostocker Straße 2, montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr, sonnabends von 10 bis 18 Uhr, sonntags von 12 bis 16 Uhr. www.a2-testzentrum.de

Testzentrum A7 Kirchhorst (Isernhagen): Sattlerstraße 2, montags bis freitags von 5.30 bis 9.30 Uhr, von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, am Wochenende von 9 bis 12 Uhr. www.testzentrum-a7.de

Gewerbegebiet Rethen-Ost (Laatzen): Krauss-Maffei-Straße 1-4, montags bis donnerstags von 6 bis 8 Uhr, montags bis mittwochs von 13.30 bis 14.30 Uhr. www.sv-schumacher.com.

MTU-Parkplatz Godshorn (Langenhagen): Münchner Straße 31, montags bis freitags von 5 bis 20 Uhr, sonnabends von 10 bis 16 Uhr.

Alle Angaben ohne Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

