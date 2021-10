Hannover

Zwischen Sehnde und Wunstorf soll am Mittellandkanal ein durchgehend asphaltierter, drei Meter breiter Radweg entstehen. Die Region Hannover möchte dafür 17,5 Millionen Euro investieren und strebt einen Baubeginn im Jahr 2023 an.

HAZ-Leserinnen und -Leser begrüßen den Radwegeausbau grundsätzlich, blicken aber mit Skepsis auf das geplante Projekt am Mittellandkanal.

HAZ-Leser Oliver Langer: „Notfalls Verbot für E-Scooter

Herzliche ehrliche Gratulation zur Entscheidung, den Radweg am Mittellandkanal zu asphaltieren. Wir freuen uns als klassische Radler schon sehr auf mehr Fahrvergnügen durch eine glatte, saubere Fahrbahnoberfläche mit erschütterungsärmerem Fahrerlebnis als bisher. Die zum Artikelende genannten Detailfragen bedürfen natürlich der vollumfänglichen Bewertung, wenn man sich nicht zeitfressend an Unabänderlichem festbeißt und auch bereit ist, für uns alle gewinnbringende 80-Prozent-Lösungen zu akzeptieren.

Allerdings bitte ich zu bedenken und mahne rechtzeitig: Angelockt werden auch E-Scooter im Vermietgeschäft. Mit Auswirkungen, die wir ärgerlich jeden Tag beobachten können: Blockade und Wegeverengung durch unmotiviert mittig und/oder quer abgestellte oder liegende Fahrzeuge. Teilweise „mitten in der Landschaft“, ohne erkennbares Fahrziel. Dieser Vorwurf gilt auch den Vermietern zur Bereitstellung, insbesondere, weil man ja dann auch am Kanal „Geschäft mitnehmen kann“. Angesichts des künftig drohend steigenden Konfliktpotenzials meine Bitten, nein, Forderungen an die Region: Behalten Sie das Geschehen mit Ordnungskräftepräsenz ehrlich und belastbar im Blick.

Steuern Sie zum Schutz der deutlichen Nutzermehrheiten des Radweges (Spaziergänger, Jogger, Radfahrer) gegebenenfalls durch ein konsequent verfolgtes, notfalls auch bußgeldbehaftetes Verbot für E-Scooter gegenüber E-Scooter-Fahrern und in letzter Konsequenz auch Vermietern auf diesem Radweg gegen. Die Mehrheit wird es Ihnen spätestens an den Wahltagen danken. Oliver Langer, Langenhagen

HAZ-Leser Olaf Krafft: Geld für Beleuchtung sinnvoller ausgeben

Warum sollte der Radweg am Kanalufer beleuchtet werden? Jedes verkehrstaugliche Fahrrad hat Beleuchtung. Das Geld, das die Beleuchtung von 55 Kilometer Radweg kosten würde, kann man sinnvoller ausgeben, um zum Beispiel andere Radwege zu sanieren. Olaf Krafft, Hannover

HAZ-Leserin Susanne Bauer: Besser andere Radwege ausbauen

Mit großem Erstaunen und mit Fassungslosigkeit habe ich das Vorhaben der Region Hannover, den Radweg am Mittellandkanal auf einer Länge von 55 Kilometer zu asphaltieren, aufgenommen. Warum soll dieser überwiegend gut geschotterte Radweg mit Asphalt versiegelt werden?

Radfahrtechnisch und ökologisch ist das in meinen Augen ein unsinniges Unterfangen. Ich bin sehr viel mit dem Rad in Hannover und der Region unterwegs, und mir fallen sehr viele Radwege in einem deutlich schlechteren Zustand ein als der Radweg am Mittellandkanal. Hier ein paar Beispiele unzumutbarer Huckelstrecken aus dem Südwesten: der Hemminger Kirchweg zwischen der Unterführung hinter dem Ricklinger Bad bis zur Stadtgrenze Hemmingen, der Radweg Stammestraße stadtauswärts, die Hildesheimer Straße ab dem Regionshaus stadtauswärts, der Radweg Brückstraße von Döhren bis zur Bernwardswiese, der Radweg zwischen Maschsee-Westufer und blauer Leinebrücke.

Es gibt auch immer wieder sehr positive Beispiele für Radwegerneuerungen, zum Beispiel die Trasse rund um den Maschsee oder den Ihmeradweg. Aber im Falle des Mittellandkanals ist das Geld völlig falsch investiert und sollte zur Instandsetzung anderer Radwege ausgegeben werden. Susanne Bauer, Hemmingen

Aus der Schotterpiste entlang des Mittellandkanals soll ein asphaltierter Fahrradweg werden – das gefällt nicht jedem. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Archiv)

HAZ-Leser Bert Ungerer: Schutzstreifen sind nicht immer sicher

Die Aussage, dass Schutzstreifen von Radfahrerinnen und Radfahrern genutzt werden müssten, ist falsch und kann zu gefährlichen Missverständnissen führen. Schutzstreifen, nicht ohne Grund auch Angebotsstreifen genannt, führen häufig unmittelbar an Pkw-Parkplätzen entlang. Es kann aber niemand gezwungen werden, im gefährlichen Schwenkbereich der Autotüren Rad zu fahren. In der Königstraße etwa ist nicht einmal eine besonders große Autotür nötig, den dortigen Angebotsstreifen komplett zu blockieren. Dieses gefährliche Angebot sollte man also tunlichst ablehnen und links der gestrichelten Linie fahren. Bert Ungerer, Hannover

