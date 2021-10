Hannover

Der Verlust des Regionsklinikums im vergangenen Jahr ist noch höher als bisher bekannt. Im Juni hatte das Klinikum von einem Jahresverlust von 13,8 Millionen Euro gesprochen. Am Donnerstag berichtete das Klinikum der Region Hannover (KRH) in der Sitzung des zuständigen Sozialausschusses der Region allerdings von einem Verlust von knapp 15 Millionen Euro.

Am Donnerstag hatte die HAZ über erhebliche finanzielle Probleme beim Klinikum berichtet. Zu schaffen macht der Geschäftsführung des regionseigenen Unternehmens nicht nur der Verlust des vergangenen Jahres. Auf der Kippe stehen derzeit die geplanten Investitionen in den kommenden Jahren, zum Beispiel für den Krankenhausneubau in Großburgwedel, neue OP-Säle oder der Erhalt des kleinen Krankenhauses in Lehrte. Mit 500 Millionen Euro Investitionen will sich das KRH für die Zukunft rüsten, das Land Niedersachsen streicht aber bei der Krankenhausfinanzierung das Geld zusammen. Und derzeit stehen im Land andere Projekte im Vordergrund als die Kliniken in der Region Hannover.

Keine kritischen Fragen

In der Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstag hätten die Politiker Gelegenheit gehabt, zu fragen, wie es angesichts der finanziellen Probleme weitergehen soll. Aber kritische Anmerkungen seien ausgeblieben, berichten Teilnehmer der nichtöffentlichen Debatte. Und so viel Lust auf das Thema scheint man auch nicht zu haben, nach rund 15 Minuten ging es in der Tagesordnung weiter.

Dabei ist die Lage nicht gerade übersichtlich: Zahlen für das laufende und Prognosen für das kommende Geschäftsjahr gibt das Klinikum nicht preis. Angeblich rechnet Finanzgeschäftsführerin Barbara Schulte im Wirtschaftsplan 2022 mit einem Minus von 25 bis 30 Millionen Euro. Das Klinikum bestätigt die Zahlen ausdrücklich nicht. Ein Gespräch mit der HAZ über die Finanzsituation des KRH kam nicht zustande.

Klinikum sagt nichts

Auch am Donnerstag wollte das Klinikum zu den Problemen keine Stellung nehmen. Man sehe keine Veranlassung die Berichterstattung zu kommentieren, sagte Sprecher Steffen Ellerhoff.

Die großen Fraktionen in der Regionsversammlung sind sich einig, dass das Klinikum an seiner bisherigen Linie festhalten soll. Dafür muss aber mehr Unterstützung vom Land kommen, sagt zum Beispiel die SPD-Fraktionsvorsitzende Silke Gardlo. „Die Finanzierung reicht nicht aus“, sagt sie. Wie Gardlo betont auch CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek, dass alle Standorte erhalten bleiben sollen. „Eine Schließung einzelner Standorte würde nichts ändern“, betont er.

„Land muss einen Plan machen“

Für die Grünen fordert deren Krankenhausexpertin Birgit Ballweg vom Land nicht nur einen stärkeren finanziellen Einsatz. „Man kann doch nicht einfach abwarten, bis sich der Markt reguliert“, sagt sie. Es sei Aufgabe des Landes, einen Plan für die künftige gesundheitliche Struktur zu machen. Kurzfristig werde aber die Region helfen, wenn dem KRH eine finanzielle Schieflage drohe, meint sie.

Aber im Aufsichtsrat befürchtet man, dass sich die Probleme nicht so einfach lösen lassen. „Die Situation wird nicht besser werden“, heißt es dort. Denn jetzt fielen die Corona-Ausgleichszahlungen weg und die Patienten hätten derzeit keine Lust auf planbare Operationen. „Da muss man nur eins und eins zusammenzählen.“

Von Mathias Klein