Hannover

Es gab eine Zeit, da bereitete kaum ein Abgeordneter der Regionsversammlung dem Präsidenten so viel Kopfzerbrechen wie Eberhard Wicke. Wicke, inzwischen pensionierter Diplom-Handelslehrer und selbst von schlanker Statur, war das, was man in kommunalpolitischen Zusammenhängen ein Schwergewicht nennen würde. Seit 1981 hatte er für die CDU im Landkreistag gesessen, von 1989 bis 1996 war er Landrat. Mit der Gründung der Region Hannover im Jahr 2001 saß Wicke dann in der Regionsversammlung – wie schon im Kreistag als Fraktionsvorsitzender der CDU. Wicke war zu dieser Zeit also der Oppositionsführer, und diese Rolle nahm er ernst.

Ehrennadel? Wicke kommt lieber nicht

Jetzt, mit dem Ende der aktuellen Regionsversammlungsperiode, endet Wickes Zeit in diesem zeitaufwendigen Ehrenamt. Ebenso wie 15 andere Frauen und Männer, die nach mindestens zehn Jahren aus dem Gremium ausscheiden, hätte Wicke am Dienstag von seinem früheren Gegenspieler, Regionspräsident Hauke Jagau (SPD), eine Ehrennadel angesteckt bekommen sollen. Dann hätte er gehört, wie Jagau sagte: „Alle, die heute geehrt werden, eint, dass sie leidenschaftlich dafür streiten, wie sich Gesellschaft weiter entwickelt.“ Und das hätte auf ihn zugetroffen, denn leidenschaftlich streiten konnte Wicke gut. Allein, er kam nicht. Warum? „Mein Onkel hat immer gesagt, nirgendwo wird so viel gelogen wie vor Wahlen, bei Ehrungen und bei Beerdigungen“, sagte er gegenüber der HAZ. Es gebe nur eine Ehrung: das Vertrauen der Wähler. „Und das habe ich immer bekommen, auch dann, wenn es mit der CDU insgesamt gerade mal nicht gut lief.“

Als Wicke die Mülltonnen ausmessen ließ

In Wickes Zeiten lief es für die CDU auf Bundes- und Landesebene mal gut, mal schlecht. In seinen 20 Jahren in der Regionsversammlung mit ihren SPD-Präsidenten Jagau und zuvor dessen Parteikollegem Michael Arndt war Wicke eben meist Teil der Minderheit und damit häufig: dagegen. Nur war das bei ihm nicht gleichzusetzen mit stumpfer Fundamentalopposition. Nein, Eberhard Wicke konnte sich tief einarbeiten in Themen, und er konnte sie öffentlichkeitswirksam präsentieren, auch wenn sie noch so dröge anmuteten. So veranlasste er beispielsweise im Dauerstreit um die Abfallgebühren das halblitergenaue Ausmessen der inkriminierten Abfalltonnen, um nachzuweisen, dass die Regionsverwaltung den Gebührenzahler hier nach allen Regeln der Kunst salopp formuliert „hinter die Fichte führte“ – eine Formulierung, wie er sie selbst gut und gerne hätte benutzen können.

Nie um eine Idee verlegen: Eberhard Wicke misst den Inhalt der schwarzen Aha-Tonnen nach – es passen demnach nur maximal 37,5 Liter statt angegebener 40 Liter hinein. Quelle: Philipp von Ditfurth

Immer wieder Abfall: Eberhard Wicke 1991 als Landrat mit der damaligen niedersächsischen Umweltministerin Monika Griefahn (Grüne). Quelle: Herbert Rogge

In all den Jahren seit 2001 brachten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel Zeit damit zu, von Wicke gestellte oder mindestens angezettelte Nachfragen detailgenau zu beantworten. Man könnte auch sagen: Beide Seiten machten ihren Job. In der letzten Wahlperiode dann wurde es ruhiger zwischen der CDU und der SPD – denn gemeinsam formte man eine regionale Groko. Und CDU-Fraktionsvorsitzender war mit Bernward Schlossarek mittlerweile ein anderer.

Dingeldey ist jetzt Bürgermeister

Manche, die die Regionsversammlung ebenfalls über viele Jahre geprägt haben, kamen am Dienstag und holten sich ihre Nadel ab, andere blieben wie Wicke fern. Zu den Geehrten gehörten etwa Rudolf Alker, Walter Richter und Karlheinz Mönkeberg (alle SPD), Gabriela Kohlenberg, Angelika Rohde und Manfred Wenzel von der CDU, Gerhard Kier (FDP) und Michael Fleischmann (Linke). CDU-Mann Jan Dingeldey kandidierte nicht mehr, weil er Höheres vorhat: Er ist ab November neuer Bürgermeister von Hemmingen.

Ehrung für zehn oder sogar 15 Jahre in der Regionsversammlung mit Präsident Hauke Jagau (Fünfter von links). Quelle: Iris TerzkaIris Terzka

„Ehrenamtliches Engagement ist die Basis für unser Zusammenleben“, sagte der selbst nach 16 Jahren aus dem Amt scheidende hauptamtliche Regionspräsident Jagau. „Ohne diese Bereitschaft, Zeit aufzubringen, sich im politischen Diskurs auch mal zu ärgern und Niederlagen einzustecken, kann man nichts positiv bewegen.“

All das hat Wicke jahrzehntelang getan. Vielleicht hätte der mittlerweile 77-Jährige es sogar noch länger gemacht, aber zuletzt schickte seine CDU eher jüngere Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen. Die werden jetzt vermutlich machen müssen, was Eberhard Wicke so gut konnte: Opposition.

Von Mathias Klein und Felix Harbart