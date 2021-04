Hannover

Die Google-Wahrheit kann unerbitterlich sein. Wer in der Suchmaschine gezielt den Namen Hauke Jagau aufruft, der erhält 38.000 Treffer. Wer hingegen nach Belit Onay sucht, bekommt 50.500 Ergebnisse angezeigt. Jagau ist seit 15 Jahren Regionspräsident in Hannover. Onay dagegen ist gerade mal seit 18 Monaten Oberbürgermeister von Hannover. Was für ein Unterschied.

Regionspräsident – Amt ohne Wahrnehmung

Man muss die merkwürdigen Algorithmen von Google nicht immer ernst nehmen, doch der Vergleich zeigt, wie es um die öffentliche Aufmerksamkeit für die beiden Ämter bestellt ist. „Oberbürgermeister“ – das klingt nach Machtfülle, Respekt, nach einem Amt mit Bedeutung. Aber „Regionspräsident“? Im Protokoll steht dieses Amt zwar über dem des Oberbürgermeisters. In der Alltagswahrnehmung aber ist es nicht sonderlich sexy. Oder härter formuliert: Eigentlich interessiert es niemanden so richtig.

Kommunalwahl am 12. September

Am 12. September wählen die Regionsbewohner einen neuen Regionspräsidenten – oder eine neue Regionspräsidentin. Die drei Parteien mit den größten Chancen haben ihre Kandidaten nominiert. Für Jagaus SPD tritt mit Steffen Krach ein Berliner Staatssekretär mit hannoverschen Wurzeln an. Für die CDU ist es die amtierende Regions-Planungsdezernentin Christine Karasch aus Gehrden-Lemmie. Und für die Grünen steigt die Hemmingerin Frauke Patzke in den Ring, Juristin und Referatsleiterin im Wissenschaftsministerium.

Hand aufs Herz – diese drei Namen sagen kaum jemandem etwas. Womit alle Bedingungen für einen langweiligen Wahlkampf erfüllt sein dürften: Drei weitgehend Unbekannte kandidieren für ein Amt, das niemanden so recht interessiert.

Hannover hat die Wahl am 12. September: Um das höchste Amt der Region konkurrieren (v. li.) Staatssekretär Steffen Krach (SPD), Planungsdezernentin Christine Karasch (CDU) und Frauke Patzke (Grüne). Quelle: Dröse/Schaarschmidt/Heusel

Interesse ist gering

Nun ist das mangelnde Interesse der Hannoveraner für die Region schon außerhalb von Krisenzeiten mindestens ein Kuriosum. Denn bundesweit wird das Konstrukt als vorbildlich gelobt: Seit 2001 ist die Stadt Hannover mit dem ehemaligen Landkreis verschmolzen, damit sie ihre Infrastrukturprobleme gemeinsam statt gegeneinander lösen. Kliniken, Abfallwirtschaft, Nahverkehr, Gesundheits- und Umweltschutz werden seitdem für die Region von der Größe des als Vergleichseinheit berühmten Saarlands mit mehr als einer Million Einwohnern unter einem Dach gemanagt. Das ist fortschrittlich und wird inzwischen vereinzelt auch nachgeahmt, im Großraum Aachen etwa. Es hat aber die Herzen der Menschen nie erreicht.

Jetzt, in der Pandemie, zeigt sich, wie irrational die Geringschätzung für die Region ist. Plötzlich wird erkennbar: Entscheidende Weichen werden nicht mehr in den Rathäusern in Hannover und dem Umland gestellt, sondern im Regionshaus an der Hildesheimer Straße. Der Regionspräsident muss handeln. Und der aktuelle hat erkennbar Freude daran.

Effizient und hemdsärmelig

Für einen Macher wie Hauke Jagau (59), der in seiner Zeit auch manchen Fehler gemacht hat, ist diese Krise eine Steilvorlage. Im vergangenen Frühsommer, als die erste Corona-Welle heranschwappte, hat er innerhalb weniger Wochen eine Notklinik für 460 Corona-Patienten aus dem Boden gestampft. Dann hat er Gesundheitsamt um Hunderte zusätzliche Mitarbeiter aufgestockt. Jetzt zum Start der Impfkampagne, hat er das Impfzentrum aufgebaut (auch wenn formal dort die Berufsfeuerwehr Hannover das Sagen hat). Und schließlich war er es, der den tiefsten Eingriff in die Freiheitsrechte umgesetzt hat, den die Region seit 1945 erlebt hat – die aktuelle Ausgangssperre.

Hannover hat einen starken Wahlkampf verdient

Es geht um etwas in der Region. Gerade deshalb ist es nicht egal, wer auf Jagau folgt. An der Spitze der Region muss jemand stehen, die oder der Management kann, zwischen Interessen klug ausgleicht und mit Charisma die Regionsidee vermittelt. Verwaltungswissen ist wichtig – aber allein reicht es nicht, um die Region gut zu führen. Der Wettbewerb um das Amt lohnt die Aufmerksamkeit; es ist das wichtigste in Hannover. Google hin oder her.

Von Conrad von Meding