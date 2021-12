Hannover

Die Region Hannover weitet ihre Impfangebote für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zunehmend auch auf Impfstellen im Umland aus. Bisher lag der Schwerpunkt der Kinderimpfungen in Hannover. „Die bisherigen Impfangebote für Kinder, die die Region Hannover organisiert, sind zentral gelegen in der Stadt Hannover verortet – im Zoo und in der Ernst-August-Galerie“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Kinder erhalten jeweils ein Drittel der Erwachsenen-Dosis. 

Burgdorf: Kinderimpfen mit Kurzfilmen

Da nun deutlich mehr Kinder-Impfstoff zur Verfügung stehe als zu Beginn zu erwarten war, würden weitere Impfzentren auch im Umland mit Kinder-Impfstoff versorgt. „An vielen Orten in der Region Hannover werden Kinder außerdem schon jetzt über die Arztpraxen geimpft“, so Kreutz.

Die Region Hannover habe über die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) alle Ärzte darüber informiert, dass sie bei Bedarf Impfstoff auch für Kinder zur Verfügung stelle, betont Kreutz. Davon profitiert nun unter anderem eine Arztpraxis, die am Mittwoch, 29. Dezember, zwischen 10 und 16 Uhr in Kooperation mit der Stadt Burgdorf eine große Impfaktion im Kino „Neue Schauburg“ in Burgdorf plant. Dort impfen Kinderärzte alle Altersgruppen ab fünf Jahren, auch Erwachsene.

Jeder, der zum Impfen kommt, erhält eine Tüte Popcorn und kann sich die Wartezeit vor und nach der Impfung mit kindertauglichen Kurzfilmen vertreiben.

Der Impfstoff kann durch alle Ärzte landesweit gleichermaßen bestellt werden, bestätigt auch Uwe Köster, Sprecher KVN. Regionale Lieferengpässe könnten höchstens bei der Auslieferung über den Großhandel auftreten.

Von Susanna Bauch