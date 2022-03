Hannover

Die Region Hannover plant für die kommenden Jahre „erhebliche Investitionen“, um eigene Gebäude mit Solaranlagen auszustatten – besonders im Blick dabei: Schulen. Auch die energetische Sanierung von Gebäudehüllen und die Umstellung der Heizsysteme sollen helfen, das Ziel der Region „Klimaneutralität bis 2035“ zu erreichen.

Potenzial: 50.000 Quadratmeter

Die Gebäude der 27 Schulen in der Trägerschaft der Region Hannover bieten bis zu 50.000 Quadratmeter Fläche für die Installation von Solarenergieanlagen. Das ergebe sich anhand des Solarkatasters der Region, teilt die Verwaltung mit. Das Kataster wurde mithilfe von 3D-Laserscann-Daten entwickelt und zeigt für jedes Gebäude in der Region, also auch in der Stadt Hannover, Dachneigung, -fläche und -ausrichtung. Ein Ertragsrechner gibt Auskunft, ob es sich „lohnen“ könnte.

Energie vorwiegend für Eigenverbrauch gedacht

Nicht alle Potenzialflächen sind auch wirklich geeignet: In jedem Falle müssen Statik und Konstruktion geprüft werden, ob sie tatsächlich eine Solaranlage tragen können. Auch der Denkmalschutz spielt laut Gebäudedezernentin Cordula Drautz bei einigen Schulgebäuden eine Rolle. Die aus Sonnenlicht gewonnene Energie soll vorwiegend dem Eigenverbrauch dienen, nicht der Netzeinspeisung.

Bestehendes erweitern

Bei allen Schulneubauten werde schon seit Jahren geprüft, ob dort Solaranlagen sinnvoll seien. Wirtschafts- und Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz will „diesen Weg auch konsequent weitergehen“. So sei geplant, die Anlage auf der BBS Burgdorf zu erweitern und auch die BBS 2 und die BBS 14 mit Fotovoltaikanlagen auszustatten. Hier, heißt es auf Anfrage, rechne man mit Gesamtkosten „von rund einer Million Euro“ und gehe „davon aus, dass diese Anlagen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre errichtet werden“.

Freiflächen Mangelware

Die Schule am Wasserwerk in Burgdorf und das Werkstattgebäude am Campus Waterlooplatz, das zurzeit im Bau ist, sollen ebenfalls mit Solaranlagen ausgerüstet werden. Ebenerdige Freiflächen an den Schulgebäuden stehen dagegen aktuell nicht zur Verfügung. „Allerdings kann ich mir vorstellen, etwa Fahrradabstellplätze zu überdachen und diese Flächen dann zu nutzen“, sagt Drautz.

Analyse: Wo zuerst?

Vier regionseigene Schulen sind derzeit mit Fotovoltaik zur Stromerzeugung ausgestattet: BBS Burgdorf, Förderschule auf der Bult, BBS ME und der neue Mehrzweckbau der BBS Neustadt. Aktuell erstellt die Verwaltung eine Kosten-Nutzen-Analyse mit Entscheidungskriterien, welche Schulen als nächste dran sind. Ertragspotenzial und der nutzbare Eigenstromanteil seien dabei wichtige Kriterien. Dezernentin Drautz möchte zudem weiter(e) Verwaltungsgebäude zur Solarenergieernte nutzen. Auf Nachfrage heißt es, dass „am und rund um das Regionsgebäude“ drei Fotovoltaikanlagen geplant seien, unter anderem auf dem Casino am Regionshaus und auf dessen Bauteil an der Hildesheimer Straßen 20. Dafür seien 500.000 Euro veranschlagt, umgesetzt werden soll das innerhalb von zwei Jahren.

Von Ralph Hübner