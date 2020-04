Region Hannover: Mehr als 110 Verstöße gegen Corona-Vorgaben

Hannover

Auch wenn die verschärften Corona-Verordnungen schon seit mehr als einer Woche gelten, kommt es immer noch zu zahlreichen Verstößen. Die Polizei absolvierte in der Region Hannover allein am Montag und Dienstag 44 Corona-Einsätze. Die Stadt Hannover kommt auf 76 Ermahnungen und Schließungen. Größtenteils mussten die Betroffenen zwar nur an die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen erinnert werden. Doch es gab auch einen Streit in einer Drogerie, und in Lehrte wurde eine geheime Kneipe betrieben. Die Gastronomen ließen Kunden auf Klopfzeichen herein.

Allein am Montag stellte die Polizei 14 Ordnungswidrigkeiten und vier Straftaten fest. Am Folgetag waren es sogar 26 Ordnungswidrigkeiten, aber keine Strafanzeigen. An der Ludwigstraße ( Mitte) intervenierten die Beamten beispielsweise am Montagnachmittag, weil sich dort sechs Männer zwischen 26 und 40 Jahren zum Alkoholtrinken getroffen hatten. „Hierbei wurden die Mindestabstände zur Infektionsvermeidung nicht eingehalten“, sagt Behördensprecher Martin Richter.

Streit endet mit Hausverbot

Am Dienstag lieferten sich gegen 10.30 Uhr zwei Kunden und Mitarbeiter der Rossmann-Filiale an der Gartenstraße (Ahlem) ein hitziges Wortgefecht. „Sie wollten den Markt entgegen der Verordnung zu zweit betreten“, sagt Richter. Die 35-jährige Frau und der 33 Jahre alte Mann erhielten ein einjähriges Hausverbot. Am Engelbosteler Damm ließ ein Mitarbeiter eine Kundin in einer Bäckerei ihren Kaffee trinken, an einem Imbiss an der Deisterstraße (Linden-Süd) saßen mehrere Personen auf den Stühlen im Außenbereich.

Kneipe öffnet bei Klopfzeichen

In Lehrte wurde die Polizei sogar mehrfach Zeuge von Szenen, die an die Prohibition erinnern: Eine eigentlich geschlossene Kneipe an der Breiten Lade bediente am Dienstag weiter Kunden – nachdem diese nach entsprechendem Klopfzeichen hereingelassen worden waren. Richter: „Die Tür wurde nach Einlass wieder verschlossen.“ Da das Ganze sogar fünfmal geschah und fast immer ein anderer Wirt hinter dem Tresen stand, ermittelt die Polizei nun in fünf Fällen gegen einen 42-, 52- und 53-Jährigen. Auch in Barsinghausen bediente ein 37-jähriger Kneipier zwei Kunden.

Die Einsätze bewegen sich damit laut Richter „auf dem Niveau der vergangenen Tage“. Meist aber gehe es darum, die Menschen freundlich an die geltenden Bestimmungen zu erinnern – beispielsweise durch die Reiterstaffel in Grünanlagen und Naherholungsgebieten.

Stadt verzeichnet rückläufige Verstöße

Der Ordnungsdienst der Stadt Hannover verzeichnet einen leichten Rückgang der Fallzahlen. Die Mitarbeiter kontrollierten und ermahnten zwischen Freitag und Dienstag beispielsweise 38 Geschäften, vergangene Woche lag der Wert innerhalb von nur drei Tagen bei 47. Dieses Mal waren zudem sieben Läden zu schließen (davor: 17). Darüber hinaus mussten bloß 31 statt zuvor 59 Personengruppen auf die Abstandsvorgaben hingewiesen werden. Bei Verstößen reagierten die Betroffenen „meist verständnisvoll“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Zahlen zu Anzeigen oder Ordnungswidrigkeiten konnte er am Mittwoch noch nicht nennen.

