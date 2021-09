Garbsen/Burgwedel

Es ist ja bald Schluss. Noch aber hält Angela Merkel ihr hohes Pensum durch. Donnerstag war sie zum Abendessen mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron in Paris, Freitag tourt sie schon wieder durch die Region Hannover. Aber bald kommt die Bundestagswahl und damit der Rentnerinnenalltag der Bundeskanzlerin. Doch vielleicht will die promovierte Physikerin, statt im Ruhestand zu versauern, bei der Firma Laseroptik in Garbsen-Frielingen anfangen? Firmenchef Wolfgang Ebert jedenfalls bietet der CDU-Politikerin am Freitag halb augenzwinkernd einen Job an. Angela Merkel bedankt sich mit einem Lächeln.

Der Besuch der Kanzlerin bei Laseroptik und später in Burgwedel bei der Pharmafirma MSD ist kein Zufall. Erstens hat sie sich immer für Technik interessiert. Zweitens ist das Unternehmen Laseroptik mit seiner Produktion hochwertiger, speziell beschichteter Laserspiegel ein weltweit gefragtes Unternehmen, dessen Produkte sogar zum Mars fliegen. Dergleichen mag man in Berlin. „Und das bekommt man nur hier auf dem Dorf“, sagt Firmenchef Ebert, der den Betrieb mit seinem Bruder Martin führt. Bis zu 180.000 Laserspiegel würden pro Jahr hergestellt.

Hightech mit Witz

Wolfgang Ebert hat einen ganz eigenen, trockenen Humor („Ich bin hier der Anstaltsleiter“) und erzählt, bevor die Kanzlerin eintrifft, er habe nach der Ankündigung des Besuchs erst mal „einen Kanister Baldriantee“ trinken müssen. Laseroptik liefert aber nicht nur Hightech mit Witz, sondern ist auch ein Unternehmen, das auf Ökologie (der Betrieb arbeitet mit grünem Strom, am Firmengebäude sind Nistmöglichkeiten für Fledermäuse, Falken, Bienen und Störche fest installiert) und Soziales setzt. Es gibt eine eigene Kinderkrippe, und Rentner dürfen bei Laseroptik tatsächlich nach ihren Bedürfnissen weiterarbeiten. Der bisher Älteste hat mit 83 aufgehört.

Gestern Paris, heute Garbsen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft bei der Firma Laseroptik in Frielingen ein. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

„Unternehmen sollten mehr sein als Orte der Profitmaximierung“, sagt Ebert. Die Kanzlerin lobt: „Gelebte soziale Marktwirtschaft.“ Sie interessiert sich auch für die Frage, wie man Fachkräfte aufs Land holt. „Sie wohnen alle in Garbsen?“, fragt sie die Mitarbeiter. „Die meisten“, lautet die Antwort, und Ebert fügt an, dass die Firma mit Darlehen beim Hauskauf helfe.

Das Aufgebot an Herren in gedeckten Anzügen mit BKA-Polizeisternchen im Knopfloch ist enorm. Angela Merkel ist per Hubschrauber aus Berlin eingeschwebt und wird im schwarzen Audi A8 vorgefahren, eine Corona-Schutzplane zwischen Fond und Frontsitzen. Vorweg fährt ein Passat der Polizeidirektion Hannover, hinterdrein kommen noch drei schwarze Limousinen mit Mitarbeitern und Leibwache.

Das ist ja spannend: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Mitarbeiter Damian Wilhelm (links) und Staatsminister Hendrik Hoppenstedt (Mitte) Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

„Familienfoto“ mit Kanzlerin

Einem dieser Autos entsteigt der dritte Grund für den hohen Besuch: Hendrik Hoppenstedt, seit 2018 Staatsminister im Kanzlerinnenamt und örtlicher CDU-Abgeordneter, der gern wiedergewählt werden möchte. Angesichts der nicht so erfreulichen Umfragewerte für die Union nutzt Angela Merkel die letzte Gelegenheit, ein bisschen von ihrem schwindenden Glanz auf ihren Adlatus fallen zu lassen, sie erwähnt seinen Namen ein paar mal, nennt ihn „Ihr Abgeordneter“. Verve ist dabei nicht rauszuhören, aber die gab es auch nicht, als die Kanzlerin in ihrer letzten Bundestagsrede der Nation Armin Laschet als Nachfolger empfahl. Verve ist vielleicht einfach nicht ihr Ding.

Kanzlerinnen kommen nicht jeden Tag nach Frielingen. Wolfgang Ebert hat die Belegschaft samt der jungen Krippenbesetzung zum „Familienfoto“ mit der (noch) mächtigsten Frau der Welt zusammengetrommelt. Vorn dreht sich eine Weltkugel aus Laserspiegeln, und am Rand stehen Eberts Eltern, die die Firma einst gegründet und zunächst in Garage und Keller betrieben haben, als aus Spiegeln gefertigte Schattenrissfiguren dabei. Vorn auf der Straße spähen ein paar der Menschen von draußen im Lande durch die Gitterstäbe.

Das erste Mittel gegen Ebola: Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt sich von der Geschäftsführerin von MSD Deutschland, Chantal Friebertshäuser, die Hintergründe der Produktion des Impfstoffs Ervebo erläutern. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Beim zweiten Besuch von Merkel an diesem Tag in der Region Hannover haben Zaungäste keine Chance. Die Kanzlerin besichtigt den Großburgwedeler Standort des weltweit agierenden US-Pharmaunternehmens MSD Sharp & Dohme, das hier einen Impfstoff gegen das Ebolavirus herstellt – den ersten, den es gab. Die paar Kilometer zwischen Garbsen und Burgwedel hat Merkel wieder mit Hubschrauber und Auto zurückgelegt.

„Beruhigung für die Welt“

Vor dem MSD-Eingang kleben Kreuze aus Panzertape auf dem Asphalt, damit beim Pressefoto alle – Merkel, MSD-Deutschlandchefin Chantal Friebertshäuser, MSD-Burgwedel-Chef Tim Pöpken und natürlich Hoppenstedt – wissen, wo sie stehen müssen, um akkurat in die Kameras zu lächeln. Angela Merkel findet aber wohl, sie sei bereits genug abgelichtet worden, und wendet sich rasch ab, und als ein Fotograf ruft, sie solle bitte noch mal schauen, sagt sie „Ja ja“, dreht der Presse aber vollends den Rücken zu.

Drinnen bekommt sie ein leeres Ebola-Impfstofffläschchen präsentiert und macht dann einen Betriebsrundgang – virtuell, wegen der Reinraumvorschriften. Hinterher spricht Chantal Friebertshäuser über den Wert des Impfens (MSD produziert für Johnson & Johnson auch Corona-Impfstoff und arbeitet an einem Corona-Medikament) und über den Wert der Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Angela Merkel bedankt sich artig, nennt Firmen wie MSD „eine Beruhigung für die Welt“ und erwähnt ihren Staatsminister ein letztes Mal. Hoppenstedt strahlt.

Anschließend: Abgang. Die Audis warten, der Hubschrauber auch. Die Ökobilanz des letzten Besuchs der Kanzlerin Angela Merkel in der Region Hannover fällt möglicherweise nur mäßig aus.

Von Bert Strebe