Der Entdeckertag wird in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Doch die Veranstaltung am Sonntag, 13. September, setzt mit Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen ein neues Konzept um. So werden beteiligte Ausflugsziele reduziert, die Konzerte in der hannoverschen Innenstadt an andere Orte in der Region verlegt und das Entdeckerfest auf dem Opernplatz auf das nächste Jahr verschoben.

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“

„Es ist schade, dass wir die vielen Akteure, die sonst auf dem Opernplatz dabei sind, nicht wie üblich einbinden können. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Aber wir sind froh, unter den aktuellen Bedingungen den Entdeckertag tatsächlich durchführen zu können“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau.

Mit der Absage einer zentralen Veranstaltung in Hannover soll die Stärkung diverser Spielstätten in der gesamten Region verbunden werden. „Wir freuen uns auf einen anderen Entdeckertag in gewohnt spannender und schöner Atmosphäre.“ Die Veranstalter der Region Hannover sind optimistisch, mit dem neuen Konzept die Lust auf Entdeckertouren in der Region trotzdem zu wecken.

Region hält an 25 Ausflugszielen fest

Im vergangenen Jahr kamen zum Entdeckertag insgesamt 180.000 Besucher zu den unterschiedlichen Bühnen in der hannoverschen Innenstadt und zu den 50 Ausflugszielen, zu denen auch Veranstaltungen in Peine, Hameln und Celle gehörten. Zur 33. Auflage rechnet das Veranstaltungsteam der Region mit 25 Ausflugszielen. Die sogenannten Tourenziele liegen bewusst nur innerhalb der Region Hannover. Ziele in den Nachbarlandkreisen werden nicht berücksichtigt.

Für jedes Ziel werden derzeit Abstands- und Hygienemaßnahmen überprüft. Das gewohnte Entdeckerfest, das sich vom Kröpcke bis zum Aegi mit vielen Informationsständen und Sportangeboten zieht, wird auf das nächste Jahr verschoben. An den Livekonzerten wird festgehalten.

Weitere Informationen folgen im August

Denn nach dem neuen Konzept werden die Konzerte vom Opernplatz nun an diversen kooperierenden Spielstätten präsentiert. So ist im Gespräch, die derzeit laufende Konzertsaison am Schloss Landestrost in Neustadt mit einem weiteren Konzert zu verlängern. Auch die Deister-Freilicht-Bühne Barsinghausen soll zu einem Konzertort werden. Weitere Planungen laufen mit den Betreibern des Parks der Sinne in Laatzen und des Jazz-Clubs.

Der Jazz-Club hatte in den vergangenen Jahren die Patenschaft für das Programm am Kröpcke übernommen. Ein neues Tourenziel steht mit dem Haus der Region selbst schon fest. Im Hof an der Hildesheimer Straße soll ein Dichterwettbewerb ausgetragen werden. Zu den möglichen Anmeldungen und zum gesamten Programm informiert die Region rechtzeitig im August.

Von Jan Sedelies