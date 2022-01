Hannover

Omikron hat endgültig die Oberhand: Die Gesundheitsdezernentin der Region Hannover, Cora Hermenau, geht davon aus, dass es sich bei den im Labor bestätigten Corona-Fällen mittlerweile fast ausschließlich um die hochansteckende Omikron-Variante handelt. Parallel zur laufenden Impfkampagne bleibe der Fortgang der Pandemie weiterhin im Fokus des Gesundheitsamts, sagte sie. „Die Entwicklung der Infektionszahlen deckt sich ziemlich genau mit dem, was unsere Statistiker prognostiziert haben. Es werden täglich von den Laboren so viele Fälle übermittelt, wie es bisher in der Region Hannover noch nie der Fall war. Und wir denken, dass wir es fast nur mit der hochansteckenden Omikron-Variante zu tun haben.“ Am Montag lag die Zahl der Neuinfizierten bei 8815, die Inzidenz bei 471,3.

Neuaufnahmen auf Normalstation nur mit Omikron infiziert

„Zwei von drei Patienten auf unserer Intensivstation haben Omikron; eine Patientin ist schon länger dort, sie war mit der Delta-Variante infiziert“, erklärt Matthias Büschking, Sprecher der Diakovere, zu der Henriettenstift, Friederikenstift und Annastift gehören. Er sagt auch: „Inzwischen gehen wir bei Neuaufnahmen auf der Normalstation prinzipiell von Omikron aus.“ Im Klinikum Region Hannover (KRH) dominiert ebenfalls die neueste Variante. „Zurzeit ist im KRH bei fünf Patientinnen und Patienten die Omikron-Variante festgestellt worden. Wir gehen aber von einer höheren Dunkelziffer aus und rechnen damit, dass sich die Anzahl erhöhen wird“, sagt Sprecher Lennart Dreyer.

Im Vinzenzkrankenhaus werden die unterschiedlichen Virusvarianten nicht erfasst. „Dazu können nur die Labore und die Gesundheitsämter Auskunft geben. Wir erhalten nur die Information, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist“, betont Sprecherin Ulrike Wiedemann. Die Virusvarianten würden nicht an die Klinik weitergegeben, da sie für die Behandlung der Patientinnen und Patienten eine untergeordnete Rolle spielten.

Omikron ist ansteckender, hat aber weniger Virenlast

Die Omikron-Variante – das legen wissenschaftliche Studien nahe – gilt als deutlich ansteckender, hat allerdings vor allem bei geimpften Menschen eine geringere Virenlast. „Das ist einerseits eine gute Nachricht, sorgt andererseits aber dafür, dass Schnelltests oft trotz Infektion nicht anschlagen“, sagt Dezernentin Hermenau. Daher appelliere sie an den gesunden Menschenverstand: Konsequentes Tragen der Masken, Abstand halten und, wenn möglich, Homeoffice könnten helfen, das Virus nicht weiter zu verbreiten.

Von Susanna Bauch